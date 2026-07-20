Jangan Asal Dipakai! 7 Pengaturan Android yang Wajib Kamu Ubah Setelah Beli HP Baru

Ilustrasi smartphone android. (Gizchina)
JawaPos.com - Setelah membeli HP Android baru, banyak orang langsung sibuk mengunduh aplikasi, memindahkan data, atau mengatur tampilan layar sesuai selera.
Padahal, ada sejumlah pengaturan penting yang sebaiknya segera diubah agar perangkat lebih aman, nyaman digunakan, dan mampu bekerja secara optimal sejak hari pertama.
Tanpa disadari, beberapa pengaturan bawaan Android belum tentu sesuai dengan kebutuhan setiap pengguna. Mulai dari aspek keamanan, privasi, hingga efisiensi baterai, mengubah beberapa opsi sederhana bisa memberikan pengalaman penggunaan yang jauh lebih baik.
Berikut 7 pengaturan Android yang sebaiknya langsung kamu ubah setelah membeli HP baru!
1. Aktifkan Find My Device
Salah satu pengaturan pertama yang wajib kamu aktifkan adalah fitur Find My Device. Fitur ini memungkinkan kamu melacak lokasi HP, mengunci perangkat dari jarak jauh, hingga menghapus data apabila ponsel hilang atau dicuri. Pastikan fitur ini sudah aktif dan terhubung dengan akun Google yang kamu gunakan agar bisa dimanfaatkan saat dibutuhkan.
2. Perbarui Sistem Operasi dan Aplikasi
Jangan langsung puas dengan versi sistem yang tersedia saat pertama kali menyalakan HP. Segera cek pembaruan perangkat lunak karena produsen biasanya telah merilis pembaruan yang membawa peningkatan keamanan, perbaikan bug, dan optimasi performa.
Lakukan hal yang sama untuk aplikasi bawaan melalui Google Play Store agar semuanya berjalan lebih stabil.
3. Atur Privasi dan Izin Aplikasi
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