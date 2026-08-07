Hidupkan Lifestyle Playground dengan Instalasi Tematik, Pengalaman Belanja Tak Berhenti di Aplikasi

JawaPos.com – Belanja secara online memang lebih praktis. Tapi ada rasa lebih ‘puas’ ketika langsung berbelanja secara offline. Kamu bisa merasakan atmosfer ‘belanjanya’ hingga bebas ‘mencoba’ barang yang ingin dibeli.

Hal ini pula yang coba diwujudkan Styles LAND dengan menghadirkan lifestyle playground di pusat perbelanjaan. Kepuasan indera perasa dan penglihatan menjadi yang utama dalam konsep lifestyle playground ini.

Berlangsung di Lippo Mall Kemang pada 7–23 Agustus 2026, Styles LAND dirancang sebagai platform yang membawa pengalaman Styles dari dunia digital ke dunia nyata. Sehingga, pelanggan dapat mengeksplorasi, bermain, berinteraksi, dan menikmati pengalaman yang melampaui aktivitas berbelanja online.

Diungkapkan Santiwati Basuki, Chief Marketing Officer PT Lippo Malls Indonesia, edisi perdana Styles LAND menghadirkan Liunic sebagai creative collaborator pertama. Melalui karakter ilustrasi yang khas, Liunic menghidupkan Styles LAND menjadi sebuah dunia kreatif yang dapat dijelajahi secara langsung oleh pengunjung.

Ini terlihat dari instalasi tematik, merchandise eksklusif, aktivitas interaktif, hingga berbagai sudut yang dirancang untuk berinteraksi dan bereksplorasi. Sehingga pengunjung diajak memasuki pengalaman yang membawa karya ilustrasi Liunic keluar dari dunia digital dan hadir secara nyata di dalam pusat perbelanjaan.

“Kami ingin menghadirkan pengalaman yang tidak berhenti di aplikasi, tetapi berlanjut menjadi pengalaman nyata di pusat perbelanjaan melalui kolaborasi bersama berbagai IP, kreator, brand, dan komunitas," ujar Santiwati Basuki.

Selain menikmati dunia kreatif Liunic, pengunjung dapat mengikuti berbagai aktivitas yang dirancang untuk memperkaya pengalaman. Antara lain berbagai workshop kreatif, seperti pottery, flower arrangement, jewelry making, recycle crafting, make-up class, hingga Slime Lab.

Ada pula penampilan spesial Lomba Sihir dan Papion, yang melengkapi pengalaman pengunjung dengan hiburan yang merepresentasikan semangat generasi kreatif masa kini.