HP Android Masih Lemot? Coba Matikan 7 Pengaturan Ini, Performa Bisa Langsung Terasa Lebih Ngebut

JawaPos.com - Banyak pengguna mengira HP Android yang mulai terasa lambat hanya bisa diatasi dengan membeli perangkat baru. Padahal, dalam banyak kasus, penyebabnya justru berasal dari beberapa pengaturan yang aktif secara default dan diam-diam menguras kinerja perangkat.

Beberapa fitur memang dirancang untuk menambah kenyamanan, tetapi ada juga yang membuat prosesor, RAM, hingga baterai bekerja lebih keras setiap saat. Jika HP kamu mulai sering lag atau terasa kurang responsif, tidak ada salahnya mencoba mematikan beberapa pengaturan berikut agar performanya kembali lebih ringan.

Berikut 7 pengaturan yang harus dimatikan agar performa jadi lebih ngebut!

1. Matikan Animasi yang Berlebihan Animasi saat membuka aplikasi, berpindah menu, atau menutup jendela memang membuat tampilan Android terlihat lebih halus. Namun, efek visual tersebut membutuhkan pemrosesan tambahan, terutama pada HP dengan spesifikasi menengah ke bawah.

Kamu bisa mempercepat respons HP dengan mengurangi atau mematikan animasi melalui menu Opsi Pengembang (Developer Options). Atur skala animasi menjadi 0,5x atau nonaktifkan sepenuhnya agar perpindahan menu terasa lebih cepat.

2. Nonaktifkan Sinkronisasi Otomatis yang Tidak Diperlukan Android secara otomatis menyinkronkan email, kontak, kalender, foto, hingga data aplikasi secara berkala. Jika terlalu banyak akun atau aplikasi yang aktif melakukan sinkronisasi, kinerja HP bisa ikut terbebani.

Periksa menu Akun atau Sinkronisasi, lalu matikan sinkronisasi otomatis untuk layanan yang jarang kamu gunakan. Selain membuat HP lebih ringan, cara ini juga dapat menghemat baterai dan kuota internet.

3. Matikan Lokasi untuk Aplikasi yang Tidak Membutuhkannya Banyak aplikasi meminta akses lokasi meski sebenarnya tidak diperlukan untuk fungsi utamanya. Akibatnya, GPS terus bekerja di latar belakang dan membuat konsumsi daya serta beban sistem meningkat.

Buka menu Privasi atau Lokasi, lalu ubah izin lokasi menjadi Hanya saat aplikasi digunakan atau nonaktifkan sepenuhnya untuk aplikasi yang tidak membutuhkan akses tersebut.