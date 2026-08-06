WhatsApp Siapkan Solusi untuk Chat yang Menumpuk, Notifikasi dari Akun Bisnis Besar Akan Dipindahkan

JawaPos.com - Pernah kesulitan mencari chat keluarga atau rekan kerja karena daftar percakapan WhatsApp dipenuhi notifikasi dari akun bisnis berskala besar seperti promo bank, pembaruan jadwal penerbangan, hingga status pengiriman paket?

Masalah yang sering dialami pengguna ini tampaknya segera mendapat solusi. Sebab, melansir Tech Crunch, WhatsApp dikabarkan sedang menguji fitur baru yang akan memindahkan pesan dari bisnis berskala besar ke folder khusus bernama Offers & Updates, sehingga halaman utama chat menjadi lebih rapi.

Fitur ini ditujukan untuk mengurangi penumpukan percakapan dari perusahaan yang rutin mengirimkan informasi kepada pelanggan. Dengan begitu, chat pribadi maupun grup penting tidak lagi mudah tenggelam di antara deretan pesan promosi atau pembaruan layanan.

Chat dari Perusahaan Besar Dipindahkan ke Folder Khusus

Berdasarkan laporan terbaru, WhatsApp sedang menguji sistem yang secara otomatis memindahkan pesan dari bisnis berskala besar ke folder Offers & Updates setelah melewati jangka waktu tertentu sejak pesan diterima.

Meta disebut masih menguji beberapa pilihan durasi, mulai dari beberapa jam hingga maksimal 24 jam. Selama periode tersebut, pesan masih muncul di daftar chat utama sebelum akhirnya dipindahkan ke folder khusus.

Fitur ini menyasar akun bisnis besar yang aktif mengirimkan informasi kepada pelanggan. Contohnya notifikasi promo perbankan, maskapai penerbangan dan akun bisnis besar lainnya.

Daftar Chat Lebih Bersih, Pesan Penting Tetap Aman

Tujuan utama fitur ini adalah menjaga daftar percakapan utama tetap bersih tanpa menghilangkan akses ke informasi penting. Pengguna tetap bisa melihat kode promo, informasi transaksi, pembaruan pengiriman, maupun pemberitahuan layanan lainnya melalui folder Offers & Updates.