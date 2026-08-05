WhatsApp Tambah Fitur Baru Chat Grup, Polling Bisa Dibatasi Waktu hingga Buat Grup Sekali Ketuk

JawaPos.com - WhatsApp kembali memperbarui pengalaman berkirim pesan di dalam grup dengan menghadirkan tiga fitur anyar. Pembaruan tersebut mencakup peningkatan pada fitur jajak pendapat (Polling), kemampuan menandai seluruh anggota grup sekaligus melalui "@all", serta opsi membuat grup baru langsung dari percakapan yang sudah ada.

Pada fitur Polling, WhatsApp kini memungkinkan pembuat jajak pendapat menentukan batas waktu pemungutan suara. Dengan adanya tenggat tersebut, proses pengambilan keputusan di dalam grup diharapkan menjadi lebih teratur dan hasilnya lebih objektif.

Tak hanya itu, pengguna yang membuat polling kini memiliki kesempatan mengubah pertanyaan yang telah dibuat. WhatsApp memberikan waktu hingga 15 menit untuk memperbaiki kesalahan penulisan maupun memperjelas isi pertanyaan apabila diperlukan.

Privasi pengguna juga menjadi perhatian dalam pembaruan kali ini. WhatsApp menghadirkan opsi untuk menyembunyikan identitas anggota yang memberikan suara, sehingga peserta grup dapat menyampaikan pilihannya dengan lebih nyaman tanpa diketahui anggota lain.

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"Baik Anda memfinalisasi waktu atau tempat pertemuan, kini lebih mudah untuk beralih dari pertanyaan ke keputusan," tulis WhatsApp dalam keterangannya mengenai pembaruan fitur Polling.

Selain Polling, WhatsApp juga menyempurnakan fitur @all. Melalui fitur ini, pengguna dapat menandai seluruh anggota grup dalam satu kali penyebutan tanpa harus memilih nama anggota satu per satu.

Namun, untuk grup yang memiliki lebih dari 32 anggota, penggunaan fitur @all dibatasi hanya untuk admin grup. Kehadiran fitur ini juga memastikan pesan pentin g tetap menjangkau anggota grup meski notifikasi percakapan telah dibisukan.

Pembaruan lainnya adalah fitur yang memungkinkan pengguna membuat grup baru langsung dari grup yang sudah ada. Dengan sekali ketuk, anggota grup dapat membentuk ruang percakapan baru tanpa perlu membuat grup dari awal maupun menambahkan anggota secara manual.