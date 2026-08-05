WhatsApp Tambah 3 Fitur Baru di Chat Grup, Bisa Hide Voters di Polling

JawaPos.com - WhatsApp kembali menghadirkan pembaruan untuk fitur chat grup, dengan meluncurkan tiga kemampuan baru yang membuat koordinasi antaranggota menjadi lebih praktis.

Pembaruan ini mencakup polling yang lebih canggih, fitur @semua (mention everyone), serta cara baru membuat grup dari grup yang sudah ada hanya dengan sekali ketuk.

Ketiga fitur tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan pengguna saat berdiskusi di grup.

Mulai dari mengambil keputusan bersama, menyampaikan pengumuman penting, hingga memisahkan percakapan ke grup baru tanpa harus menambahkan anggota satu per satu.

Pembaruan ini melanjutkan serangkaian peningkatan fitur grup yang telah diperkenalkan WhatsApp sepanjang tahun.

Sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu aplikasi perpesanan paling banyak digunakan di dunia.

Polling WhatsApp Kini Lebih Fleksibel WhatsApp menyempurnakan fitur polling agar proses pengambilan keputusan di dalam grup menjadi lebih cepat dan efisien.

Kini pengguna dapat menentukan batas waktu polling sehingga pemungutan suara akan otomatis ditutup ketika waktu yang ditetapkan berakhir.

Selain itu, WhatsApp juga menghadirkan opsi untuk menyembunyikan identitas pemberi suara agar anggota grup merasa lebih nyaman dalam menyampaikan pilihannya.