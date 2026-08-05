Logo JawaPos
HomeAplikasi
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Rabu, 5 Agustus 2026 | 17.59 WIB

WhatsApp Tambah 3 Fitur Baru di Chat Grup, Bisa Hide Voters di Polling

Ilustrasi fitur baru WhatsApp. (Istimewa) - Image

Ilustrasi fitur baru WhatsApp. (Istimewa)

JawaPos.com - WhatsApp kembali menghadirkan pembaruan untuk fitur chat grup, dengan meluncurkan tiga kemampuan baru yang membuat koordinasi antaranggota menjadi lebih praktis. 

Pembaruan ini mencakup polling yang lebih canggih, fitur @semua (mention everyone), serta cara baru membuat grup dari grup yang sudah ada hanya dengan sekali ketuk.

Ketiga fitur tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan pengguna saat berdiskusi di grup.

Mulai dari mengambil keputusan bersama, menyampaikan pengumuman penting, hingga memisahkan percakapan ke grup baru tanpa harus menambahkan anggota satu per satu.

Pembaruan ini melanjutkan serangkaian peningkatan fitur grup yang telah diperkenalkan WhatsApp sepanjang tahun.

Sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu aplikasi perpesanan paling banyak digunakan di dunia.

Polling WhatsApp Kini Lebih Fleksibel

WhatsApp menyempurnakan fitur polling agar proses pengambilan keputusan di dalam grup menjadi lebih cepat dan efisien.

Kini pengguna dapat menentukan batas waktu polling sehingga pemungutan suara akan otomatis ditutup ketika waktu yang ditetapkan berakhir. 

Selain itu, WhatsApp juga menghadirkan opsi untuk menyembunyikan identitas pemberi suara agar anggota grup merasa lebih nyaman dalam menyampaikan pilihannya.

Tak hanya itu, pertanyaan pada polling kini dapat diperbaiki hingga 15 menit setelah dibuat apabila terdapat kesalahan penulisan atau membutuhkan penjelasan tambahan.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
WhatsApp Tiba-Tiba Lemot? Jangan Panik, Coba 7 Cara Ini Biar Lancar Lagi! - Image
Aplikasi

WhatsApp Tiba-Tiba Lemot? Jangan Panik, Coba 7 Cara Ini Biar Lancar Lagi!

Sabtu, 18 Juli 2026 | 23.24 WIB

Grup WhatsApp 'Teh Gembul', jadi Tempat Koordinasi 27 Pelaku Rudapaksa Anak di Sampang - Image
Kasuistika

Grup WhatsApp 'Teh Gembul', jadi Tempat Koordinasi 27 Pelaku Rudapaksa Anak di Sampang

Jumat, 17 Juli 2026 | 16.17 WIB

Jangan Sampai Menyesal! 7 Cara Ampuh Bikin Akun WhatsApp Kamu Sulit Dibajak - Image
Teknologi

Jangan Sampai Menyesal! 7 Cara Ampuh Bikin Akun WhatsApp Kamu Sulit Dibajak

Jumat, 17 Juli 2026 | 13.37 WIB

Terpopuler

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir - Image
1

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026

6

Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

7

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

8

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!

10

3 Fakta Respons Kedubes Iran usai Pidato Prabowo soal Nuklir, Tegaskan Programnya Hanya untuk Tujuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore