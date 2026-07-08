Teknologi Bio Luminance Hadir di Sintered Stone, Material kini Bisa Memancarkan Cahaya

Teknologi tersebut diperkenalkan melalui Lumen Series dalam ajang IndoBuildTech Expo 2026. Inovasi ini menunjukkan perkembangan teknologi material interior yang tidak lagi hanya berfokus pada aspek kekuatan dan estetika, tetapi juga menghadirkan interaksi dengan pencahayaan untuk menciptakan pengalaman visual yang berbeda di dalam ruang.
"Kami melihat material interior kini tidak hanya dinilai dari kekuatan dan tampilannya, tetapi juga dari pengalaman yang dapat diciptakan di dalam ruang. Melalui Bio Luminance, kami ingin mengeksplorasi bagaimana cahaya dan material dapat berinteraksi untuk memberikan pengalaman visual yang berbeda," ujar Liem May Tjoe selaku CEO of Platinum Ceramics Group saat ditemui di Indo Build Tech Expo, ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu (8/7).
Teknologi yang memperoleh penghargaan MURI sebagai "Batu Sinter Pertama dengan Bio Luminesensi (Efek Bercahaya dalam Gelap) ini bekerja dengan memanfaatkan paparan sinar ultraviolet (UV).
Setelah terpapar, urat pada permukaan material akan memancarkan cahaya berwarna turquoise dengan efek afterglow. Karakter tersebut dinilai dapat membuka peluang baru bagi arsitek dan desainer interior dalam memanfaatkan material permukaan sebagai bagian dari pembentukan atmosfer ruang.
Selain Bio Luminance, Lumen Series juga menghadirkan pendekatan Artisan Translucence yang mengeksplorasi karakter visual batu mineral transparan seperti onyx melalui permainan kedalaman material dan pencahayaan.
Dari sisi penerapan, karakter visual Bio Luminance dinilai berpotensi dimanfaatkan pada berbagai elemen interior seperti feature wall, meja resepsionis, hingga elemen dekoratif di proyek hospitality, retail, perkantoran, galeri, showroom, maupun hunian.
Hadirnya teknologi ini menunjukkan tren pengembangan material bangunan yang semakin menggabungkan unsur performa, estetika, serta teknologi pencahayaan untuk menghadirkan fungsi yang lebih luas dibanding material konvensional.
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