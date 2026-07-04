Surabaya Printing Expo 2026 Bakal Digelar 8-11 Juli, Pameran Teknologi Percetakan Terkini

Krista Exhibitions Group kembali menggelar Surabaya Printing Expo 2026 di Grand City pada 8 - 11 Juli 2026. (Dokumentasi Krista)
JawaPos.com - Industri percetakan di Indonesia Timur kembali mendapat panggung melalui pameran Surabaya Printing Expo 2026, yang akan digelar pada 8-11 Juli di Grand City Convention Center, Surabaya.
Surabaya Printing Expo ini menjadi pameran tahunan yang rutin digelar oleh Krista Exhibitions Group. Berbagai inovasi teknologi, mesin, peralatan, hingga solusi percetakan terkini dihadirkan di pameran tersebut.
CEO Krista Exhibitions, Daud D. Salim, mengatakan pameran ini hadir untuk mendukung industri percetakan di Jawa Timur yang menunjukkan perkembangan positif seiring pertumbuhan sektor industri kemasan.
"Meningkatnya kebutuhan akan kemasan produk, label, dan layanan digital printing mendorong pelaku industri untuk berinvestasi pada teknologi percetakan yang modern, efisien, dan ramah lingkungan," ujarnya, Sabtu (4/7).
Pameran ini diharapkan menjadi ajang kolaborasi bagi produsen, distributor, pelaku usaha, dan profesional industri untuk memperluas kemitraan dan mendukung kemajuan industri percetakan nasional.
"Penyelenggaraan Surabaya Printing Expo 2026 diharapkan menjadi momentum strategis bagi para pelaku industri untuk memperkenalkan perkembangan teknologi percetakan terkini yang lebih inovatif," imbuhnya.
Tahun ini, Pameran Surabaya Printing Expo 2026 akan diikuti oleh lebih dari 150 peserta, termasuk 10 pelaku UMKM, dan menargetkan 15.000 pengunjung selama empat hari penyelenggaraan.
"Pameran ini menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan inovasi, dunia usaha, dan para pelaku industri untuk bersama-sama mendorong percepatan transformasi sektor percetakan nasional," ujar Daud.
Pengunjung dapat melihat langsung berbagai teknologi mesin cetak terbaru, mulai dari digital printing, offset printing, hingga inovasi seperti 3D printing, UV printing, dan web-based printing system yang semakin efisien.
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