Pameran Allpack Surabaya 2026 dan East Beauty Pack Expo 2026 Resmi Dibuka

JawaPos.com - Krista Exhibitions Group resmi membuka pameran ALLPACK Surabaya 2026 (EastPack Surabaya) dan East Beauty Pack Expo 2026 di Grand City Convention Hall, Surabaya. Pameran Business-to-Business (B2B) berskala internasional ini menjadi wadah strategis bagi pelaku industri untuk memperkenalkan inovasi, memperluas jaringan bisnis, serta mendorong pertumbuhan sektor pengemasan, percetakan, pengolahan, dan industri kecantikan di Indonesia, khususnya kawasan Jawa Timur.

Penyelenggaraan ALLPACK Surabaya 2026 (EastPack Surabaya) dan East Beauty Pack Expo 2026 tahun ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya kedua pameran diselenggarakan secara mandiri, setelah pada tahun-tahun sebelumnya berlangsung bersamaan dengan EastFood Indonesia (IIFEX) Surabaya.

Pemisahan penyelenggaraan ini dilakukan sebagai respons atas tingginya permintaan dan antusiasme dari para peserta maupun pelaku industri yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Langkah ini sekaligus mencerminkan pesatnya perkembangan industri industri pengemasan, percetakan, pemrosesan, plastik, serta kemasan kosmetik dan kecantikan serta semakin besarnya kepercayaan pelaku usaha terhadap Surabaya sebagai pusat perdagangan dan investasi di kawasan Indonesia Timur.

Pameran tahun ini diikuti oleh lebih dari 120 peserta, termasuk 10 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang turut menampilkan berbagai produk dan inovasi unggulan untuk industri pengemasan, percetakan, pemrosesan makanan dan minuman, farmasi, logistik, hingga manufaktur. Sementara itu, East Beauty Pack Expo 2026 menghadirkan berbagai inovasi dalam industri kecantikan, mulai dari kemasan kosmetik, bahan baku, mesin produksi, hingga teknologi pendukung bagi para pelaku usaha beauty dan personal care.

Chief Executive Officer Krista Exhibitions, Daud D. Salim, mengatakan bahwa penyelenggaraan ALLPACK Surabaya 2026 (EastPack Surabaya) dan East Beauty Pack Expo 2026 ini merupakan komitmen Krista Exhibitions Group dalam mendukung pertumbuhan industri nasional melalui penyediaan platform bisnis yang mempertemukan produsen, distributor, importir, eksportir, hingga pelaku usaha dari berbagai sektor

"Melalui penyelenggaraan ALLPACK Surabaya 2026 (EastPack Surabaya) dan East Beauty Pack Expo 2026, kami ingin menghadirkan peluang kolaborasi yang lebih luas bagi pelaku industri. Surabaya memiliki peran strategis sebagai pusat perdagangan di kawasan Indonesia Timur, sehingga kami optimistis pameran ini akan menjadi momentum bagi dunia usaha untuk memperluas pasar, meningkatkan daya saing, serta mempercepat adopsi teknologi dan inovasi di sektor pengemasan maupun industri kecantikan," ungkap Daud D. Salim.

Krista Exhibitions Group resmi membuka pameran ALLPACK Surabaya 2026 (EastPack Surabaya) dan East Beauty Pack Expo 2026 di Grand City Convention Hall, Surabaya.(Istimewa).

Selain menghadirkan pameran produk dan teknologi, pengunjung juga dapat mengikuti berbagai seminar dan forum diskusi di antaranya Seminar Kementerian Perindustrian bertajuk Indonesian Good Design Selection dengan tema "Peran Kemasan dalam Meningkatkan Daya Saing Industri Kecil dan Menengah (IKM)", Seminar Indonesian Packaging Federation (IPF) bertema "Building Circular Packaging Ecosystems in Indonesia", Seminar PMMC & GP Farmasi mengenai "Audit Produsen API dan Excipients Obat: Strategi dan Solusi JAFI bagi Industri Farmasi & PFBFO", Seminar GIATPI bertema "Memperkuat Rantai Pasok dan Meningkatkan Efisiensi Guna Keberlanjutan Industri Tenun Plastik Nasional", UMKM Kopi: HOC BARISTA oleh Kementerian UMKM Republik Indonesia dengan tema "Pentingnya Packaging untuk Mendukung Operasional UMKM", serta Gathering UMKM GAPMMI bertema "Penguatan UMKM Mamin Jawa Timur melalui Kepatuhan Regulasi & Akses Pasar".

Pameran ini juga menghadirkan program Business Matching yang dirancang untuk mempertemukan peserta pameran dengan calon mitra bisnis potensial melalui pertemuan yang terarah dan produktif. Selain itu, Hosted Buyer Program mengundang pembeli terpilih dari dalam maupun luar negeri untuk mengikuti sesi pertemuan bisnis terjadwal dengan para peserta pameran. Kedua program ini menjadi sarana strategis bagi pelaku industri untuk memperluas jaringan usaha, membangun kemitraan yang berkelanjutan, membuka peluang investasi dan ekspor, serta mendorong pertumbuhan bisnis di sektor pengemasan, pengolahan, dan kecantikan.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan industri akan solusi pengemasan yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan, serta pertumbuhan sektor kecantikan yang terus menunjukkan prospek positif. Penyelenggaraan ALLPACK Surabaya 2026 (EastPack Surabaya) dan East Beauty Pack Expo 2026 menjadi bukti bahwa Jawa Timur merupakan salah satu sentra utama industri makanan dan minuman, kemasan, kosmetik, serta farmasi di Indonesia.

Pameran ini tidak hanya menjadi ajang penjualan mesin, tetapi juga menjadi pusat transformasi industri manufaktur Indonesia Timur, mempertemukan produsen teknologi, pemilik pabrik, pelaku UMKM, asosiasi industri, akademisi, dan pemerintah untuk mempercepat modernisasi manufaktur di Kawasan tersebut.

ALLPACK Surabaya 2026 (EastPack Surabaya) dan East Beauty Pack Expo 2026 mengundang para pelaku industri, profesional, serta pebisnis dari berbagai sektor untuk memperluas jaringan bisnis sekaligus memperoleh informasi mengenai perkembangan teknologi dan solusi terkini di bidang pengemasan serta industri kecantikan. Pameran ini menargetkan kehadiran para pelaku usaha dari industri makanan dan minuman, farmasi, kosmetik dan personal care, manufaktur, plastik, percetakan dan pelabelan, logistik dan rantai pasok, serta distributor, importir, eksportir, retailer, dan pelaku e-commerce.