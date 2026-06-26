Pameran Perlengkapan Bayi Digelar 26-28 Juni di Jakarta, Wadah Keluarga Muda Temukan Beragam Kebutuhan

JawaPos.com - Pameran kebutuhan ibu, bayi, dan anak Mommy n Me 2026 kembali digelar oleh RX Indonesia sebagai destinasi terpadu bagi keluarga muda Indonesia. Pameran ini mengangkat tema "The Joy of Traveling Together" dan berlangsung pada 26–28 Juni 2026 di JICC, Senayan, Jakarta.

Menariknya, pameran ini juga menghadirkan lebih dari 400 merek dari berbagai kategori, mulai dari perlengkapan ibu dan anak, kesehatan, pendidikan, layanan, hingga solusi keuangan.

Pameran ini menjadi wadah bagi calon orang tua maupun keluarga muda untuk menemukan beragam kebutuhan dalam satu lokasi. Pengunjung juga dapat menikmati berbagai program belanja, peluncuran produk terbaru, sesi edukasi, hingga aktivitas interaktif yang berlangsung sepanjang pameran. Tiket masuk sendiri dibanderol Rp50.000.

Maria Achti, Project Director RX Indonesia, mengatakan, di tengah gaya hidup keluarga muda yang semakin dinamis, kebutuhan orang tua tidak lagi terbatas pada produk berkualitas, tetapi juga akses terhadap informasi, edukasi, dan inspirasi yang dapat membantu mereka memberikan yang terbaik bagi buah hati. Mommy n Me 2026 hadir sebagai wadah yang mempertemukan seluruh kebutuhan tersebut dalam satu pengalaman yang menyenangkan dan relevan.

“Kami percaya bahwa setiap perjalanan bersama anak, baik perjalanan tumbuh kembang maupun perjalanan menjelajahi dunia, adalah momen yang berharga,” kata Achti di Jakarta, Jumat (26/6).

Selain menghadirkan ratusan tenant, Mommy n Me 2026 juga menawarkan beragam sesi edukatif melalui talkshow bersama para ahli dan praktisi. Berbagai topik yang diangkat meliputi kesehatan kulit bayi, perawatan anak, tumbuh kembang sesuai usia, hingga pengalaman para ibu dalam menjalani fase awal mengasuh buah hati. Konsep pameran yang memadukan belanja, belajar, dan bermain diharapkan memberikan pengalaman yang lebih menyeluruh bagi para pengunjung.

Berbagai aktivitas menarik turut memeriahkan penyelenggaraan tahun ini, mulai dari peluncuran produk baru, kegiatan komunitas, hingga lucky draw setiap hari. Pengunjung juga dapat memanfaatkan program Crazy Attack pada pukul 09.00–12.00 WIB dan Shocking Attack pada pukul 18.00–21.00 WIB yang menghadirkan beragam promo spesial dari berbagai peserta pameran.

Sejumlah merek ternama yang berpartisipasi di antaranya B.Box, Buds Organic, Brish, Grandville, Hybrid, Hikarusa, Kumon Publishing, Leka, Mamaway, Minimeis, Momami, Mustela, Monde Boromon, Morinaga, Panama, Pediasure, Pigeon, Philips Avent, Poled Airluv, Prenagen, Spectra Baby, Oyster, Ternx, serta berbagai brand lainnya.