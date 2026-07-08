Tekan Pengeluaran, Microsoft Bentuk Unit Baru untuk Percepat Adopsi AI

JawaPos.com - Microsoft membentuk unit bisnis baru bernama Microsoft Frontier Company untuk mempercepat implementasi kecerdasan buatan (AI) di kalangan pelanggan korporasi.

Perusahaan menggelontorkan investasi senilai USD 2,5 miliar atau sekitar Rp 45 triliun guna mendukung inisiatif tersebut.

Langkah ini juga diperkuat dengan pengerahan sekitar 6.000 tenaga ahli yang terdiri atas insinyur dan pakar industri. Mereka akan membantu perusahaan mengadopsi teknologi AI menggunakan berbagai solusi yang telah dikembangkan Microsoft.

Adapun hal dilakukan di tengah meningkatnya biaya pengembangan dan operasional AI yang mendorong banyak perusahaan teknologi mencari cara untuk menekan pengeluaran.

CEO Microsoft Commercial Business, Judson Althoff, mengatakan organisasi baru tersebut tidak sekadar mengusung konsep Forward Deployed Engineer (FDE) yang belakangan banyak diterapkan perusahaan teknologi.

Menurutnya, Microsoft Frontier Company dibangun dengan cakupan yang lebih luas dan berorientasi pada hasil implementasi AI di dunia bisnis.

"Ini melampaui apa yang selama ini dikenal sebagai Forward-Deployed Engineering dan akan menjadi organisasi teknik terbesar, paling mumpuni, serta paling berorientasi pada hasil di industri," ujar Althoff dalam pernyataannya seperti dikutip dari TechCrunch.