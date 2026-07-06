Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah

JawaPos.com — Belgia diunggulkan mengalahkan Amerika Serikat pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Seattle Stadium (Lumen Field), Selasa (7/7/2026) pukul 07.00 WIB.

Duel fase gugur ini mempertemukan tuan rumah yang tengah percaya diri dengan Setan Merah yang mengandalkan pengalaman pemain-pemain senior untuk melaju ke perempat final.

Amerika Serikat melangkah ke babak 16 besar setelah menundukkan Bosnia dan Herzegovina dengan skor 2-0.

Sementara itu, Belgia memastikan tiket usai bangkit dari ketertinggalan dan mengalahkan Senegal 3-2 melalui babak perpanjangan waktu.

Bisakah Amerika Serikat Mengatasi Absennya Balogun?

Amerika Serikat tampil menjanjikan sepanjang turnamen di bawah racikan Mauricio Pochettino.

Mereka bahkan berhasil menjadi juara grup untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 2010 sebelum menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina di babak 32 besar.

Sayangnya, kemenangan tersebut harus dibayar mahal. Penyerang andalan Folarin Balogun yang telah mencetak tiga gol sepanjang turnamen menerima kartu merah kontroversial sehingga dipastikan absen menghadapi Belgia.