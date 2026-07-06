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Ryandi Zahdomo
Senin, 6 Juli 2026 | 16.29 WIB

Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya

Pria arogan FRS, 37, menjalani BAP di Polsek Jagakarsa usai yang terekam video memukul seorang pengendara sepeda motor di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. (Istimewa) - Image

Pria arogan FRS, 37, menjalani BAP di Polsek Jagakarsa usai yang terekam video memukul seorang pengendara sepeda motor di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. (Istimewa)

JawaPos.com - Pria arogan yang terekam video memukul seorang pengendara sepeda motor di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, akhirnya tidak berkutik. Pihak kepolisian bergerak cepat dan berhasil meringkus pelaku di kediamannya tanpa perlawanan.

Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi mengonfirmasi bahwa terduga pelaku penganiayaan jalanan yang viral tersebut kini sudah diamankan di Mapolsek Jagakarsa untuk menjalani pemeriksaan intensif.

"Sudah (ditangkap). Inisial FRS, usia 37 tahun. (Ditangkap) di rumahnya di Cipedak. Sekarang di Polsek," ujar Kompol Nurma, Senin (6/7).

Meskipun saat ini pelaku sudah diamankan, pihak penyidik Polsek Jagakarsa masih mendalami motif utama di balik aksi pemukulan brutal tersebut. Proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hingga kini masih berjalan.

"Masih di BAP," tambahnya.

Sebelumnya, aksi dugaan penganiayaan di jalanan Jagakarsa ini sempat memicu kegeraman netizen setelah videonya viral pada Sabtu (4/7). Merespons keresahan publik, jajaran Polsek Jagakarsa langsung diterjunkan ke lapangan untuk mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi di TKP.

Kompol Nurma Dewi memastikan bahwa hukum akan tetap ditegakkan secara adil. Polisi berkomitmen memproses kasus ini secara hukum, terlepas dari apakah korban akan membuat laporan resmi secara tertulis atau tidak.

"Dia (korban) lagi di Polsek kan gitu. Mau bikin laporan atau tidak nanti kita silakan, tapi tetep kita proses, gitu aja udah," kata Nurma.

Kronologi Aksi Arogan Pelaku: Menabrak Lalu Memukul

Berdasarkan pengakuan korban melalui akun Instagram pribadinya @ahmadabdulazis21, insiden bermula saat dirinya sedang melintas di jalanan Jagakarsa. Tiba-tiba, sebuah sepeda motor ninja berwarna hijau yang dikendarai FRS tanpa mengenakan helm menabrak motor korban dari belakang.

Editor: Sabik Aji Taufan
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