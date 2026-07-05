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Rian Alfianto
Senin, 6 Juli 2026 | 06.33 WIB

Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya

Rakyat Iran meletakkan bunga dan menuliskan pesan-pesan penuh haru di dinding Grand Mosalla Tehran dalam upacara penghormatan terakhir bagi Pemimpin Syahid Revolusi Islam, Ayatollah Seyed Ali Khamenei. (X/IraninIndonesia) - Image

Rakyat Iran meletakkan bunga dan menuliskan pesan-pesan penuh haru di dinding Grand Mosalla Tehran dalam upacara penghormatan terakhir bagi Pemimpin Syahid Revolusi Islam, Ayatollah Seyed Ali Khamenei. (X/IraninIndonesia)

JawaPos.com - Iran melalui akun X resmi Kedutaan Republik Islam Iran di Indonesia merilis daftar negara yang disebut mengirimkan delegasi resmi untuk menghadiri upacara penghormatan terakhir Grand Ayatollah Ali Khamenei.

Dalam daftar tersebut, nama Indonesia tidak tercantum. Tidak masuknya Indonesia dalam daftar negara pengirim delegasi langsung menjadi sorotan di media sosial.

Sejumlah warganet mempertanyakan alasan pemerintah Indonesia tidak mengirimkan perwakilan resmi, terutama setelah konflik bersenjata antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat yang sempat menjadi perhatian dunia.

Berdasarkan unggahan Kedutaan Republik Islam Iran di Indonesia, daftar tersebut hanya mencakup negara-negara yang diwakili oleh delegasi resmi atau perwakilan pemerintah dalam seremoni penghormatan terakhir.

"Negara-negara yang dilaporkan telah mengirimkan delegasi resmi untuk menghadiri upacara penghormatan terakhir Grand Ayatollah Ali Khamenei. Daftar ini mengacu pada negara-negara yang diwakili oleh delegasi resmi atau perwakilan pemerintah," tulis akun X resmi Kedutaan Republik Islam Iran di Indonesia.

Adapun negara-negara yang disebut mengirimkan delegasi resmi meliputi:

1. Rusia

2. Tiongkok

3. Pakistan

4. India

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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