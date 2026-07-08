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Rian Alfianto
Rabu, 8 Juli 2026 | 23.08 WIB

AI Kini Bukan Lagi Sekadar Tren, Pelaku UMKM Mulai Rasakan Manfaat Nyata untuk Mengembangkan Usaha

Ilustrasi kecerdasan buatan. (www.istockphoto.com) - Image

Ilustrasi kecerdasan buatan. (www.istockphoto.com)

JawaPos.com - Teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) memberikan manfaat yang lebih nyata bagi pelaku usaha kecil di Indonesia. Jika sebelumnya AI identik dengan teknologi yang rumit dan hanya digunakan perusahaan besar, kini pelaku UMKM juga mulai memanfaatkannya.

AI membantu pelaku UMKM mengambil keputusan bisnis, mengelola operasional, hingga menyusun strategi pengembangan usaha berbasis data. Perubahan ini terlihat dari meningkatnya penggunaan asisten berbasis AI yang dirancang khusus untuk membantu pelaku UMKM memahami kondisi bisnis mereka tanpa harus memiliki kemampuan analisis data yang kompleks.

Kehadiran teknologi AI tersebut membuat pemilik UMKM dapat memperoleh rekomendasi secara instan untuk menentukan langkah yang perlu diambil, mulai dari mengelola menu, merancang promosi, hingga membaca tren penjualan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa AI mulai bertransformasi dari sekadar teknologi pelengkap menjadi alat kerja sehari-hari yang membantu UMKM meningkatkan efisiensi sekaligus memperbesar peluang pertumbuhan usaha.

Salah satu platform layanan digital mencatat, dalam waktu kurang dari lima bulan, fitur Asisten AI GrabMerchant telah digunakan lebih dari 1,08 juta kali oleh para mitra merchant. Tingkat kepuasan penggunanya juga mencapai 96,1 persen, sementara 59,2 persen merchant baru GrabFood yang bergabung sejak awal 2026 tercatat aktif memanfaatkan fitur tersebut.

Country Marketing and Communications Head Grab Indonesia, Melinda Savitri, mengatakan teknologi seharusnya mampu mempermudah aktivitas pelaku usaha, bukan justru menambah kerumitan.

"Kami ingin setiap pelaku usaha, terlepas dari skala bisnisnya, dapat memanfaatkan teknologi untuk menemukan solusi atas tantangan yang mereka hadapi, meningkatkan kinerja usaha, dan membuka peluang pertumbuhan yang lebih besar," ujar Melinda.

Membantu UMKM Mengambil Keputusan Lebih Cepat

Bagi pelaku usaha kuliner, tantangan sehari-hari tidak hanya berkaitan dengan penjualan, tetapi juga perubahan selera konsumen, persaingan menu, ulasan pelanggan, hingga efektivitas promosi. AI hadir untuk membantu menerjemahkan data-data tersebut menjadi rekomendasi yang lebih mudah dipahami.

Melalui pemanfaatan data penjualan toko secara otomatis, Asisten AI GrabMerchant dapat memberikan panduan mengenai performa bisnis sekaligus menyarankan langkah yang dapat dilakukan pemilik usaha untuk meningkatkan penjualan maupun efisiensi operasional.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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