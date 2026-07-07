Threads Zuckerberg Tembus 500 Juta Pengguna, Dominasinya Kian Membayangi X Milik Elon Musk

JawaPos.com - Setelah tiga tahun beroperasi, Threads milik Mark Zuckerberg berhasil menembus 500 juta pengguna aktif bulanan. Pencapaian itu menjadikannya platform pesaing X milik Elon Musk dengan basis pengguna terbesar hingga saat ini sekaligus yang pertama mampu mendekati skala X, sebelumnya bernama Twitter.

Capaian tersebut memperlihatkan percepatan pertumbuhan Threads sejak diluncurkan pada Juli 2023. Sementara itu, Musk terakhir kali menyatakan X memiliki sekitar 600 juta pengguna aktif bulanan pada 2024. Namun, karena X tidak lagi merilis data pengguna secara terbuka, besaran aktualnya belum dapat diverifikasi oleh pihak independen.



Dilansir dari Inc, Selasa (7/7/2026), capaian tersebut juga menunjukkan kemajuan terhadap target besar yang dipasang Zuckerberg saat Threads diluncurkan. Kala itu sang bos Meta itu mengatakan, "Twitter memiliki kesempatan untuk melakukan ini, tetapi belum berhasil melakukannya. Mudah-mudahan kami bisa." Target akhirnya adalah membangun aplikasi percakapan publik yang mampu menjangkau lebih dari satu miliar pengguna.



Data perusahaan intelijen digital Similarweb yang dibagikan kepada Inc menunjukkan Threads kini mencatat pengguna aktif harian global di perangkat iOS dan Android sekitar 16 persen lebih tinggi dibandingkan X.

Namun, pada versi web, X masih jauh lebih dominan dengan lalu lintas harian sekitar 12 kali lebih besar. Editor Insights News and Research Similarweb, David Carr, mengatakan, "Keterhubungan antarlayanan Meta jelas menjadi salah satu faktor kuat di balik pertumbuhan audiens Threads. Meski begitu, pertumbuhan tersebut memang nyata."

Keunggulan terbesar Threads berasal dari integrasinya dengan Instagram. Meta memungkinkan pengguna mendaftar menggunakan akun Instagram yang telah dimiliki sekaligus membawa jaringan pertemanan mereka ke platform baru.



Zuckerberg sebelumnya mengungkapkan Threads meraih 10 juta pendaftaran hanya dalam tujuh jam dan melampaui 100 juta pengguna dalam lima hari, sembari mengunggah meme Spider-Man yang saling menunjuk untuk menyindir X.



Profesor media sosial dan komunikasi digital di Western University, Anabel Quan-Haase, menilai integrasi dengan Instagram memberi Threads keunggulan struktural yang sulit ditandingi pesaing.