Threads Zuckerberg Tembus 500 Juta Pengguna, Dominasinya Kian Membayangi X Milik Elon Musk

Threads, platform media sosial milik Meta yang kini telah menembus 500 juta pengguna aktif bulanan (Inc)
JawaPos.com - Setelah tiga tahun beroperasi, Threads milik Mark Zuckerberg berhasil menembus 500 juta pengguna aktif bulanan. Pencapaian itu menjadikannya platform pesaing X milik Elon Musk dengan basis pengguna terbesar hingga saat ini sekaligus yang pertama mampu mendekati skala X, sebelumnya bernama Twitter.
Capaian tersebut memperlihatkan percepatan pertumbuhan Threads sejak diluncurkan pada Juli 2023. Sementara itu, Musk terakhir kali menyatakan X memiliki sekitar 600 juta pengguna aktif bulanan pada 2024. Namun, karena X tidak lagi merilis data pengguna secara terbuka, besaran aktualnya belum dapat diverifikasi oleh pihak independen.
Dilansir dari Inc, Selasa (7/7/2026), capaian tersebut juga menunjukkan kemajuan terhadap target besar yang dipasang Zuckerberg saat Threads diluncurkan. Kala itu sang bos Meta itu mengatakan, "Twitter memiliki kesempatan untuk melakukan ini, tetapi belum berhasil melakukannya. Mudah-mudahan kami bisa." Target akhirnya adalah membangun aplikasi percakapan publik yang mampu menjangkau lebih dari satu miliar pengguna.
Data perusahaan intelijen digital Similarweb yang dibagikan kepada Inc menunjukkan Threads kini mencatat pengguna aktif harian global di perangkat iOS dan Android sekitar 16 persen lebih tinggi dibandingkan X.
Namun, pada versi web, X masih jauh lebih dominan dengan lalu lintas harian sekitar 12 kali lebih besar. Editor Insights News and Research Similarweb, David Carr, mengatakan, "Keterhubungan antarlayanan Meta jelas menjadi salah satu faktor kuat di balik pertumbuhan audiens Threads. Meski begitu, pertumbuhan tersebut memang nyata."
Keunggulan terbesar Threads berasal dari integrasinya dengan Instagram. Meta memungkinkan pengguna mendaftar menggunakan akun Instagram yang telah dimiliki sekaligus membawa jaringan pertemanan mereka ke platform baru.
Zuckerberg sebelumnya mengungkapkan Threads meraih 10 juta pendaftaran hanya dalam tujuh jam dan melampaui 100 juta pengguna dalam lima hari, sembari mengunggah meme Spider-Man yang saling menunjuk untuk menyindir X.
Profesor media sosial dan komunikasi digital di Western University, Anabel Quan-Haase, menilai integrasi dengan Instagram memberi Threads keunggulan struktural yang sulit ditandingi pesaing.
"Ketika Anda dapat memindahkan seluruh jaringan, hubungan yang telah terbentuk ikut berpindah ke platform baru," ujarnya.
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah
Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan
Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya
Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah