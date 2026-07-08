Kemenangan Kontrak SpaceX di Pentagon Jadi Ujian bagi Masa Depan Persaingan Industri Antariksa AS



JawaPos.com - Dominasi SpaceX milik Elon Musk dalam industri antariksa kembali menjadi sorotan setelah perusahaan tersebut memenangkan dua kontrak satelit besar dari Angkatan Antariksa Amerika Serikat (U.S. Space Force) senilai hampir USD 6,5 miliar atau sekitar Rp116,9 triliun (dengan kurs Rp17.970 per dolar AS).

Kontrak tersebut menjadi bagian dari upaya Washington mempercepat pembangunan jaringan antariksa berlapis yang mampu mendukung pengawasan global, komunikasi militer, hingga sistem pertahanan rudal.



SpaceX akan mengembangkan Space Data Network melalui unit bisnis pemerintahannya, Starshield, yang memanfaatkan teknologi dari jaringan satelit komersial Starlink. Namun, semakin besarnya peran SpaceX juga menimbulkan pertanyaan apakah konsentrasi proyek strategis pada satu pemasok dapat melemahkan persaingan industri antariksa Amerika.



Dilansir dari SpaceNews, Rabu (8/7/2026), Angkatan Antariksa AS memberikan kontrak senilai USD 4,16 miliar untuk pembangunan konstelasi satelit Airborne Moving Target Indicator (AMTI) guna menggantikan sebagian kemampuan pengawasan berbasis pesawat, serta kontrak USD 2,29 miliar untuk Space Data Network, jaringan komunikasi antariksa yang dirancang menghubungkan sensor, sistem komando, dan senjata pencegat. Kedua kontrak tersebut diumumkan dalam waktu berdekatan pada akhir Mei.



Langkah Pentagon ini terjadi ketika pemerintah AS berupaya memperluas kemampuan militer di orbit rendah Bumi melalui konsep konstelasi satelit berjumlah besar. Sebelumnya, Space Development Agency (SDA) membangun Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA) dengan tujuan mengandalkan banyak pemasok, termasuk Lockheed Martin, Northrop Grumman, L3Harris Technologies, York Space Systems, Sierra Space, dan Rocket Lab. Model tersebut dirancang untuk menciptakan pasar kompetitif serta mengurangi ketergantungan pada satu perusahaan.

Namun, kebutuhan operasional yang semakin mendesak membuat Pentagon lebih mengutamakan kecepatan produksi dan kemampuan manufaktur skala besar. SpaceX dinilai memiliki keunggulan karena pengalaman membangun ribuan satelit Starlink secara massal. Kondisi ini membuat perusahaan tersebut mampu menawarkan kapasitas produksi yang sulit ditandingi oleh produsen satelit tradisional.



Meski mendukung modernisasi militer, sejumlah anggota Kongres memperingatkan agar Pentagon tidak mengorbankan kompetisi. Senator Chris Coons mengatakan, "Kami beruntung memiliki basis industri antariksa yang dinamis, tetapi basis tersebut masih rapuh. Terus memberikan kontrak besar kepada satu vendor dapat sangat merusak persaingan dan menjadi kesalahan serius bagi kepentingan jangka panjang kami."



Kekhawatiran serupa muncul dari pelaku industri. Dirk Wallinger menilai keberlanjutan banyak pemasok penting untuk menjaga kesehatan ekosistem antariksa Amerika.

"Kami sangat senang melihat Kongres mendukung persaingan, dan terdapat mekanisme kontrak yang tersedia, baik untuk sisi tidak terklasifikasi maupun terklasifikasi, yang mendukung banyak vendor," ujarnya kepada SpaceNews.

