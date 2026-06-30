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Risma Azzah Fatin
Rabu, 1 Juli 2026 | 04.42 WIB

WhatsApp Hadirkan Fitur Nama Pengguna untuk Menggantikan Nomor Telepon Demi Tingkatkan Privasi

WhatsApp (Freepik) - Image

WhatsApp (Freepik)

JawaPos.com – WhatsApp akan menghadirkan fitur baru yang memungkinkan pengguna masuk dan terhubung menggunakan nama pengguna, bukan nomor telepon.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Selasa (30/6), Fitur tersebut dirancang untuk memberikan kendali privasi yang lebih besar kepada lebih dari tiga miliar pengguna WhatsApp di seluruh dunia.

Perusahaan menyebut perubahan ini sebagai langkah penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap nomor telepon dalam komunikasi digital.

Platform milik Meta tersebut mulai membuka kesempatan bagi pengguna untuk memesan nama pengguna unik sebelum peluncuran secara luas.

Dalam beberapa bulan mendatang, pengguna akan dapat memilih agar dirinya ditemukan dan dihubungi melalui nama pengguna tanpa harus membagikan nomor telepon.

WhatsApp memastikan fitur tersebut tidak menyediakan direktori publik maupun sistem pencarian otomatis untuk menjaga keamanan pengguna.

Melalui sistem baru ini, seseorang harus mengetahui nama pengguna secara tepat sebelum dapat menghubungi pengguna lain untuk pertama kalinya. WhatsApp menyatakan langkah tersebut bertujuan mencegah penyalahgunaan informasi pribadi yang selama ini muncul karena nomor telepon dapat diketahui oleh orang lain.

Saat ini, pengguna WhatsApp masih dapat dihubungi oleh siapa pun yang memiliki nomor telepon mereka.

WhatsApp menetapkan aturan bahwa nama pengguna harus terdiri dari tiga hingga 35 karakter untuk menjaga keteraturan sistem. Perusahaan juga akan membatasi penggunaan nama tertentu untuk mencegah peniruan identitas terhadap tokoh publik, selebritas, maupun lembaga pemerintahan.

Dengan fitur baru ini, WhatsApp berharap pengguna memiliki pilihan identitas digital yang lebih aman sekaligus tetap mempertahankan layanan komunikasi terenkripsi.

Editor: Hanny Suwindari
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