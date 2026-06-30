WhatsApp Hadirkan Fitur Nama Pengguna untuk Menggantikan Nomor Telepon Demi Tingkatkan Privasi

WhatsApp (Freepik)
JawaPos.com – WhatsApp akan menghadirkan fitur baru yang memungkinkan pengguna masuk dan terhubung menggunakan nama pengguna, bukan nomor telepon.
Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Selasa (30/6), Fitur tersebut dirancang untuk memberikan kendali privasi yang lebih besar kepada lebih dari tiga miliar pengguna WhatsApp di seluruh dunia.
Perusahaan menyebut perubahan ini sebagai langkah penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap nomor telepon dalam komunikasi digital.
Platform milik Meta tersebut mulai membuka kesempatan bagi pengguna untuk memesan nama pengguna unik sebelum peluncuran secara luas.
Dalam beberapa bulan mendatang, pengguna akan dapat memilih agar dirinya ditemukan dan dihubungi melalui nama pengguna tanpa harus membagikan nomor telepon.
WhatsApp memastikan fitur tersebut tidak menyediakan direktori publik maupun sistem pencarian otomatis untuk menjaga keamanan pengguna.
Melalui sistem baru ini, seseorang harus mengetahui nama pengguna secara tepat sebelum dapat menghubungi pengguna lain untuk pertama kalinya. WhatsApp menyatakan langkah tersebut bertujuan mencegah penyalahgunaan informasi pribadi yang selama ini muncul karena nomor telepon dapat diketahui oleh orang lain.
Saat ini, pengguna WhatsApp masih dapat dihubungi oleh siapa pun yang memiliki nomor telepon mereka.
WhatsApp menetapkan aturan bahwa nama pengguna harus terdiri dari tiga hingga 35 karakter untuk menjaga keteraturan sistem. Perusahaan juga akan membatasi penggunaan nama tertentu untuk mencegah peniruan identitas terhadap tokoh publik, selebritas, maupun lembaga pemerintahan.
Dengan fitur baru ini, WhatsApp berharap pengguna memiliki pilihan identitas digital yang lebih aman sekaligus tetap mempertahankan layanan komunikasi terenkripsi.
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0
Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri
Start P7 di Sirkuit Assen! Veda Ega Pratama Bongkar Penyebab Crash di Practice Moto3 Belanda 2026