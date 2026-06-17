WhatsApp Uji Tampilan Chat Baru di Android, Kirim Pesan Kini Lebih Halus dan Interaktif

JawaPos.com - WhatsApp terus melakukan penyempurnaan pada pengalaman berkirim pesan di platformnya. Kali ini, aplikasi perpesanan milik Meta tersebut tengah menguji fitur animasi baru yang akan mengubah cara pesan muncul di ruang percakapan bagi pengguna Android.

Dengan pembaruan ini, gelembung pesan atau bubble chat tidak lagi langsung tampil secara instan setelah tombol kirim ditekan. Sebaliknya, pesan akan muncul melalui transisi animasi singkat yang membuat pergerakannya terlihat lebih halus dan natural di layar.

Fitur tersebut mulai ditemukan pada WhatsApp Beta untuk Android versi 2.26.23.11 dan saat ini masih tersedia bagi sebagian pengguna yang mengikuti program pengujian beta.

Berdasarkan temuan WABetaInfo, animasi ini bekerja saat pesan terbaru berada dekat dengan kolom pengetikan atau chat bar. Ketika pengguna mengirim pesan, bubble chat akan muncul dengan efek transisi singkat sebelum akhirnya menempati posisinya di dalam percakapan.

Meski terlihat sederhana, perubahan ini memberikan sentuhan visual yang membuat interaksi di aplikasi terasa lebih modern dan responsif. Pengguna dapat melihat pesan seolah-olah "meluncur" ke dalam ruang chat, bukan sekadar muncul secara tiba-tiba seperti sebelumnya.

Menariknya, WhatsApp juga memberikan kebebasan kepada pengguna untuk mengatur fitur tersebut sesuai preferensi masing-masing. Opsi pengaturan animasi tersedia melalui menu Settings > Accessibility.

Di dalam menu tersebut, pengguna dapat mengaktifkan maupun menonaktifkan animasi pesan kapan saja. Tidak hanya untuk pesan teks, pengaturan serupa juga berlaku untuk berbagai elemen lain seperti emoji, stiker, hingga GIF yang dikirim melalui aplikasi.

Sebenarnya, fitur animasi pengiriman pesan bukan hal baru bagi WhatsApp. Efek visual serupa lebih dahulu hadir pada versi iPhone dan kini mulai diperluas ke perangkat Android.

Langkah ini dinilai sebagai upaya WhatsApp untuk menghadirkan pengalaman penggunaan yang lebih konsisten di berbagai platform. Sebelumnya, aplikasi tersebut juga telah menambahkan berbagai animasi pada foto, stiker, dan konten visual lainnya untuk membuat interaksi terasa lebih hidup.