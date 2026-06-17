WhatsApp Uji Tampilan Chat Baru di Android, Kirim Pesan Kini Lebih Halus dan Interaktif

Ilustrasi: WhatsApp di perangkat iPhone lawas. (Metro).
JawaPos.com - WhatsApp terus melakukan penyempurnaan pada pengalaman berkirim pesan di platformnya. Kali ini, aplikasi perpesanan milik Meta tersebut tengah menguji fitur animasi baru yang akan mengubah cara pesan muncul di ruang percakapan bagi pengguna Android.
Dengan pembaruan ini, gelembung pesan atau bubble chat tidak lagi langsung tampil secara instan setelah tombol kirim ditekan. Sebaliknya, pesan akan muncul melalui transisi animasi singkat yang membuat pergerakannya terlihat lebih halus dan natural di layar.
Fitur tersebut mulai ditemukan pada WhatsApp Beta untuk Android versi 2.26.23.11 dan saat ini masih tersedia bagi sebagian pengguna yang mengikuti program pengujian beta.
Berdasarkan temuan WABetaInfo, animasi ini bekerja saat pesan terbaru berada dekat dengan kolom pengetikan atau chat bar. Ketika pengguna mengirim pesan, bubble chat akan muncul dengan efek transisi singkat sebelum akhirnya menempati posisinya di dalam percakapan.
Meski terlihat sederhana, perubahan ini memberikan sentuhan visual yang membuat interaksi di aplikasi terasa lebih modern dan responsif. Pengguna dapat melihat pesan seolah-olah "meluncur" ke dalam ruang chat, bukan sekadar muncul secara tiba-tiba seperti sebelumnya.
Menariknya, WhatsApp juga memberikan kebebasan kepada pengguna untuk mengatur fitur tersebut sesuai preferensi masing-masing. Opsi pengaturan animasi tersedia melalui menu Settings > Accessibility.
Di dalam menu tersebut, pengguna dapat mengaktifkan maupun menonaktifkan animasi pesan kapan saja. Tidak hanya untuk pesan teks, pengaturan serupa juga berlaku untuk berbagai elemen lain seperti emoji, stiker, hingga GIF yang dikirim melalui aplikasi.
Sebenarnya, fitur animasi pengiriman pesan bukan hal baru bagi WhatsApp. Efek visual serupa lebih dahulu hadir pada versi iPhone dan kini mulai diperluas ke perangkat Android.
Langkah ini dinilai sebagai upaya WhatsApp untuk menghadirkan pengalaman penggunaan yang lebih konsisten di berbagai platform. Sebelumnya, aplikasi tersebut juga telah menambahkan berbagai animasi pada foto, stiker, dan konten visual lainnya untuk membuat interaksi terasa lebih hidup.
Dengan hadirnya animasi pada pengiriman pesan, salah satu aktivitas yang paling sering dilakukan pengguna WhatsApp kini mendapatkan sentuhan visual tambahan yang membuat pengalaman chatting menjadi lebih menarik.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?
Prediksi Skor Iran vs Selandia Baru di Piala Dunia 2026: Team Melli Diterpa Gejolak Geopolitik Tapi Punya Kans Menang
Prediksi Skor Arab Saudi vs Uruguay di Piala Dunia 2026: La Celeste Dijagokan Menang!