Coba 7 Cara agar Chat WhatsApp Tidak Lemot Meski Penuh Ribuan Pesan

Logo WhatsApp, aplikasi pesan instan milik Meta yang kini diguncang gugatan terkait dugaan kelalaian dalam perlindungan data pengguna (Dok. The Guardian)
JawaPos.com - WhatsApp menjadi salah satu aplikasi yang paling sering digunakan setiap hari. Mulai dari berkirim pesan, melakukan panggilan suara dan video, hingga berbagi foto, video, serta dokumen penting.
Namun, semakin lama digunakan, WhatsApp bisa terasa semakin lambat. Proses membuka chat menjadi lebih lama, media sulit dimuat, bahkan aplikasi terkadang mengalami lag atau menutup sendiri. Kondisi ini biasanya terjadi karena terlalu banyak chat, file media yang menumpuk, atau penyimpanan ponsel yang hampir penuh.
Agar WhatsApp kembali berjalan lancar, kamu tidak perlu terburu-buru mengganti ponsel. Berikut 7 cara yang bisa dilakukan!
1. Bersihkan File yang Sudah Tidak Dibutuhkan
Foto, video, dokumen, hingga pesan suara yang diterima setiap hari bisa memakan ruang penyimpanan dalam jumlah besar. Jika dibiarkan menumpuk, performa WhatsApp akan ikut menurun.
Kamu bisa membuka menu Pengaturan > Penyimpanan dan Data > Kelola Penyimpanan untuk melihat file berukuran besar maupun media yang sudah tidak diperlukan. Menghapus file tersebut dapat membantu meringankan beban aplikasi sekaligus menambah ruang kosong di ponsel.
2. Hapus Chat yang Sudah Tidak Penting
Ribuan percakapan, terutama di grup yang sangat aktif, juga dapat membuat WhatsApp bekerja lebih berat. Jika ada chat yang sudah tidak diperlukan, sebaiknya hapus secara berkala.
Sebelum menghapus, pastikan percakapan penting sudah dicadangkan agar tidak hilang ketika dibutuhkan di kemudian hari.
3. Matikan Unduhan Media Otomatis
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