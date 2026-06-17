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Nanda Prayoga
Rabu, 17 Juni 2026 | 13.00 WIB

Google Resmi Gulirkan Android 17, Bawa Fitur AI Canggih hingga Dukungan AirDrop untuk Pixel

Ilustrasi Google akan luncurkan Androit 17 (The Telegraph) - Image

Ilustrasi Google akan luncurkan Androit 17 (The Telegraph)

 JawaPos.com - Google resmi meluncurkan Android 17 dan Wear OS 7 pada Selasa (17/6).  Sistem operasi terbaru tersebut pertama kali tersedia untuk jajaran perangkat Pixel dan dibarengi dengan pembaruan Pixel Drop yang menghadirkan sederet fitur baru berbasis kecerdasan buatan (AI).

Langkah ini semakin menegaskan strategi Google menjadikan Android dan perangkat Pixel sebagai etalase teknologi AI terbarunya.

Di saat Apple masih mempersiapkan peningkatan AI untuk Siri dan iOS 27 yang dijadwalkan meluncur pada September mendatang,

 Google justru langsung menyematkan berbagai inovasi AI generatif ke dalam ekosistem Android.

Seperti dilansir dari TechCrunch, salah satu fitur yang menarik perhatian adalah hadirnya dukungan model AI terbaru Google.

Pixel kini mendapatkan akses ke Lyria 3, model pembuat musik berbasis AI yang mampu menghasilkan lagu hanya dari perintah teks maupun gambar.

Selain itu, Gemini Omni yang bersifat multimodal kini memungkinkan pengguna melakukan pengeditan video langsung melalui percakapan dengan AI.

Google juga meningkatkan kemampuan penerjemahan pada Pixel 10a melalui teknologi AudioLM.

Fitur ini memungkinkan proses terjemahan suara ke suara berlangsung lebih alami dan akurat dibanding generasi sebelumnya.

Tak hanya itu, pembaruan Pixel Drop menghadirkan kompatibilitas Quick Share dengan AirDrop milik Apple.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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