CEO Reddit Nilai AI Overviews Google Belum Bisa Gantikan Peran '10 Tautan Biru' bagi Ekosistem Web

JawaPos.com - Pergeseran besar strategi Google yang semakin mengedepankan ringkasan berbasis kecerdasan buatan (AI Overviews) memicu kekhawatiran baru di kalangan perusahaan internet. Bagi Reddit, perubahan tersebut bukan sekadar inovasi mesin pencari, melainkan titik balik yang berpotensi mengubah ekosistem web yang selama lebih dari dua dekade bergantung pada arus kunjungan dari hasil pencarian Google.

Selama bertahun-tahun Reddit menjadi salah satu penerima manfaat terbesar dari sistem pencarian Google yang menampilkan daftar "10 blue links" atau sepuluh tautan biru. Model itu mendorong jutaan pengguna mengunjungi forum diskusi tersebut. Kini, ketika Google semakin banyak menyajikan jawaban langsung di halaman pencarian, lalu lintas rujukan menuju situs-situs penerbit dinilai tidak lagi sebesar sebelumnya.

Dilansir dari CNBC, Sabtu (1/8/2026), Chief Executive Officer (CEO) Reddit Steve Huffman mengatakan perubahan tersebut menciptakan ketidakpastian terhadap trafik yang berasal dari mesin pencari. Meski demikian, dia menilai Reddit telah beberapa kali menghadapi perubahan algoritma Google.

"Pencarian memang selalu berubah-ubah dan kami telah berkali-kali melewati perubahan seperti ini," ujarnya.

Namun, Huffman menegaskan bahwa sistem pencarian tradisional masih memberikan manfaat jauh lebih besar dibanding AI Overviews.

"Sepuluh tautan biru telah menciptakan nilai yang luar biasa bagi seluruh ekosistem internet. AI Overviews sejauh ini belum memberikan dampak positif pada tingkat yang sama, dan tampaknya kondisi itu juga dirasakan secara lebih luas," katanya. Google belum memberikan tanggapan atas pernyataan tersebut.

Pernyataan Huffman itu sejalan dengan kekhawatiran investor bahwa perubahan cara Google menyajikan hasil pencarian dapat memengaruhi prospek pertumbuhan Reddit pada masa mendatang. Akibatnya, meski perusahaan mencatat pendapatan dan laba kuartal kedua di atas ekspektasi analis serta memberikan proyeksi bisnis yang lebih baik dari perkiraan, saham Reddit tetap merosot sekitar 11 persen dalam perdagangan setelah penutupan bursa.

Di sisi lain, bisnis Reddit masih menunjukkan pertumbuhan kuat. Pendapatan iklan melonjak 61 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sekaligus menjadi kuartal kedelapan berturut-turut dengan pertumbuhan di atas 60 persen. Pendapatan lain, termasuk dari lisensi data kepada OpenAI dan Google untuk melatih model AI, naik 24 persen menjadi 43 juta dolar AS atau sekitar Rp 776,15 miliar (dengan kurs Rp 18.050 per dolar AS).