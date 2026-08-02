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Leni Setya Wati
Senin, 3 Agustus 2026 | 06.58 WIB

Selalu Panik Setelah Cari Gejala di Google? Bisa Jadi Anda Memiliki 8 Karakter Berikut

Ilustrasi orang yang selalu mencari gejala-gejala mereka di Google (freepik) - Image

Ilustrasi orang yang selalu mencari gejala-gejala mereka di Google (freepik)

JawaPos.com – Pernahkah Anda merasa khawatir setelah merasakan perubahan kecil pada tubuh, lalu langsung membuka Google untuk mencari tahu penyebabnya?

Kebiasaan mencari informasi kesehatan secara online sebenarnya cukup umum dilakukan banyak orang. Namun, terlalu mengandalkan internet untuk menentukan kondisi kesehatan terkadang justru dapat memicu kecemasan berlebih.

Meski internet menyediakan banyak informasi, hasil pencarian tidak dapat menggantikan pemeriksaan dan diagnosis dari tenaga medis profesional.

Menariknya, orang yang sering mencari gejala kesehatan di internet biasanya memiliki pola perilaku tertentu. Mereka cenderung memiliki karakter yang membuat mereka lebih mudah terdorong untuk mencari jawaban sendiri.

Dilansir dari The Blog Herald, berikut delapan ciri yang sering ditemukan pada orang yang kerap mencari gejala penyakit melalui internet.

1. Memiliki rasa penasaran yang tinggi

Rasa ingin tahu merupakan bagian alami dari manusia. Sifat ini membantu seseorang belajar dan memahami berbagai hal baru.

Namun, pada sebagian orang, rasa penasaran terhadap kondisi tubuh bisa berkembang menjadi kebiasaan mencari informasi kesehatan secara terus-menerus.

Mereka ingin segera mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan merasa tidak nyaman jika harus menunggu jawaban dari pemeriksaan medis.

Internet akhirnya menjadi tempat pertama untuk mencari penjelasan. Sayangnya, pencarian tersebut terkadang membawa mereka pada berbagai kemungkinan penyakit yang justru membuat pikiran semakin khawatir.

Rasa ingin tahu memang dapat menjadi hal positif, tetapi tetap perlu diimbangi dengan kemampuan menyaring informasi secara bijak.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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