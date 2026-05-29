Komdigi Tegaskan Data Biometrik Registrasi SIM saat Face Recognition Tidak Disimpan Operator Seluler

Face Recognition Payment (FRP) (Dok. iStockphoto)
JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan proses registrasi kartu SIM menggunakan teknologi biometrik wajah atau face recognition tidak membuat data pribadi masyarakat tersimpan di operator seluler.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan penyimpanan data biometrik tetap berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
"Tidak ada opsel yang nyimpan data. Data bapak-bapak dan ibu-ibu kalau melakukan biometrik data kependudukan yang berhak hanya Dukcapil, bukan opsel," kata Edwin di Jakarta, Jumat (29/5).
Baca Juga:Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis
Ia menerangkan, masyarakat bisa melakukan verifikasi biometrik baik di gerai operator maupun secara daring lewat aplikasi dan laman resmi masing-masing provider, seperti myTelkomsel, myXL, dan myIM3.
Dalam prosesnya, operator hanya berfungsi mengamankan data wajah melalui sistem enkripsi sebelum diteruskan ke Dukcapil untuk proses pencocokan identitas.
Setelah pengecekan selesai, Dukcapil akan mengirimkan hasil verifikasi kepada operator. Jika data dinyatakan sesuai, nomor telepon dapat langsung diaktifkan untuk digunakan pelanggan.
Edwin menambahkan, Proses verifikasi berlangsung singkat, yakni sekitar satu sampai dua menit. Menurut dia, masyarakat cukup menyiapkan KTP dan nomor ponsel yang akan didaftarkan agar proses berjalan lancar.
Kemkomdigi menilai penggunaan biometrik wajah terbukti lebih efektif dibanding metode registrasi sebelumnya yang mengandalkan NIK dan nomor Kartu Keluarga.
Hasil evaluasi selama hampir lima bulan masa uji coba menunjukkan sistem baru tersebut mampu meningkatkan validitas identitas pengguna nomor seluler.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat