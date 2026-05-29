Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Sabtu, 30 Mei 2026 | 00.50 WIB

Komdigi Tegaskan Data Biometrik Registrasi SIM saat Face Recognition Tidak Disimpan Operator Seluler

Face Recognition Payment (FRP) (Dok. iStockphoto) - Image

Face Recognition Payment (FRP) (Dok. iStockphoto)

JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan proses registrasi kartu SIM menggunakan teknologi biometrik wajah atau face recognition tidak membuat data pribadi masyarakat tersimpan di operator seluler.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan penyimpanan data biometrik tetap berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

"Tidak ada opsel yang nyimpan data. Data bapak-bapak dan ibu-ibu kalau melakukan biometrik data kependudukan yang berhak hanya Dukcapil, bukan opsel," kata Edwin di Jakarta, Jumat (29/5).

Ia menerangkan, masyarakat bisa melakukan verifikasi biometrik baik di gerai operator maupun secara daring lewat aplikasi dan laman resmi masing-masing provider, seperti myTelkomsel, myXL, dan myIM3.

Dalam prosesnya, operator hanya berfungsi mengamankan data wajah melalui sistem enkripsi sebelum diteruskan ke Dukcapil untuk proses pencocokan identitas.

Setelah pengecekan selesai, Dukcapil akan mengirimkan hasil verifikasi kepada operator. Jika data dinyatakan sesuai, nomor telepon dapat langsung diaktifkan untuk digunakan pelanggan.

Edwin menambahkan, Proses verifikasi berlangsung singkat, yakni sekitar satu sampai dua menit. Menurut dia, masyarakat cukup menyiapkan KTP dan nomor ponsel yang akan didaftarkan agar proses berjalan lancar.

Kemkomdigi menilai penggunaan biometrik wajah terbukti lebih efektif dibanding metode registrasi sebelumnya yang mengandalkan NIK dan nomor Kartu Keluarga.

Hasil evaluasi selama hampir lima bulan masa uji coba menunjukkan sistem baru tersebut mampu meningkatkan validitas identitas pengguna nomor seluler.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Registrasi SIM Card Pakai Face Recognition Resmi Berlaku 1 Juli 2026 - Image
Teknologi

Registrasi SIM Card Pakai Face Recognition Resmi Berlaku 1 Juli 2026

Jumat, 29 Mei 2026 | 23.15 WIB

KAI Catat 748.855 Penumpang Manfaatkan Face Recognition Selama Libur Nataru 2025/2026 - Image
Ekonomi

KAI Catat 748.855 Penumpang Manfaatkan Face Recognition Selama Libur Nataru 2025/2026

Selasa, 6 Januari 2026 | 21.41 WIB

Registrasi SIM Pakai Wajah Mulai 2026, Apa Itu Face Recognition? Lengkap dengan Urgensinya - Image
Teknologi

Registrasi SIM Pakai Wajah Mulai 2026, Apa Itu Face Recognition? Lengkap dengan Urgensinya

Kamis, 18 Desember 2025 | 20.18 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore