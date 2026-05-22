AI Ancam Dominasi Ekonomi Indonesia Rp5.900T, Infrastruktur Digital Wajib Diperkuat

ALE AI Forum 2026 bertajuk Enabling Indonesia’s Intelligent Digital Infrastructure yang diselenggarakan pada Kamis (21/5) di Jakarta. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pesatnya perkembangan Artificial Intelligence (AI) dan transformasi digital di berbagai sektor industri mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap infrastruktur digital yang aman, andal, dan siap mendukung pemanfaatan teknologi AI.
Berdasarkan data Gartner, nilai belanja global untuk AI diperkirakan mencapai USD 2,5 triliun pada 2026 dan meningkat menjadi USD 3,3 triliun pada 2027.
Investasi terbesar diproyeksikan berasal dari sektor infrastruktur AI, diikuti layanan dan perangkat lunak berbasis AI.
Sementara di Indonesia, investasi AI diprediksi mampu memberikan kontribusi hingga USD 366 miliar atau setara dengan Rp 5.900 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada 2030, terutama dari sektor manufaktur, e-commerce, dan layanan keuangan.
Novse Hardiman, Country Leader Alcatel-Lucent Indonesia, mengatakan, AI kini bukan lagi sekadar visi untuk masa depan, melainkan menjadi kebutuhan bisnis bagi organisasi yang ingin tetap kompetitif, lincah, dan tangguh.
Hal ini disampaikannya pada ALE AI Forum 2026 bertajuk Enabling Indonesia’s Intelligent Digital Infrastructure yang diselenggarakan pada Kamis (21/5) di Jakarta.
“Kami ingin membantu organisasi di Indonesia lebih memahami cara mengadopsi AI secara strategis dengan membangun infrastruktur digital yang cerdas, aman, terukur, dan berbasis data. Di Alcatel-Lucent, kami berkomitmen untuk menyederhanakan kompleksitas operasional sekaligus memungkinkan inovasi dalam skala besar melalui jaringan yang aman, otomatisasi cerdas, dan solusi komunikasi terintegrasi,” ujar Novse Hardiman, Country Leader Alcatel-Lucent Indonesia.
