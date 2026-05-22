Mengenal Alat MRI Terkini Berbasis AI, 60 Persen Lebih Tajam untuk Tangani Kasus Penyakit Kompleks

MRI 3.0 Tesla (3T) SIGNA™ Hero dengan berbasis Artificial Intelligence (AI). (Nurul Adriyana)
JawaPos.com – Penanganan pasien di dunia kedokteran memang perlu ditunjang dengan teknologi terkini. Sebab, selain keahlian dokter yang mumpuni, teknologi bisa membantu memberikan diagnosis tepat untuk penanganan pasien lebih lanjut.
Salah satunya lewat sistem pemindaian MRI, yang memang dikenal sangat membantu penegakan diagnosis yang presisi. Seiring dengan perkembangannya, MRI kini lebih ‘tajam’ dalam MRI 3.0 Tesla (3T) SIGNA™ Hero dengan berbasis Artificial Intelligence (AI).
Diungkapkan Direktur Bethsaida Hospital Gading Serpong, dr. Margareth Aryani Santoso, MRI dengan teknologi terbaru memang sangat membantu dokter khususnya dalam menangani diagnosis kasus-kasus kompleks secara lebih cepat, tepat, dan akurat.
“Seperti kasus gangguan saraf (stroke dan tumor otak), jantung, ortopedi, hingga onkologi (kanker), efisiensi waktu dan ketajaman gambar menjadi faktor penentu, memerlukan pencitraan medis dengan tingkat akurasi,” ujar dr. Margareth dalam peluncuran MRI 3.0 Tesla (3T) SIGNA™ Hero dengan berbasis Artificial Intelligence (AI).
Lantas, apa saja keunggulan MRI Tesla 3.0 dibandingkan MRI konvensional?
Dikatakan dr. Thio Ananda Steven, Sp. Rad., Dokter Spesialis Radiologi, MRI 3.0 Tesla (3T) SIGNA™ Hero tentunya lebih unggul. Tapi bukan berarti MRI dengan teknologi sebelumnya tidak bagus. Hanya saja, bisa mempertajam dan mempercepat diagnosis, sehingga tindakan lanjutan untuk pasien bisa cepat dilakukan.
Sebut saja, MRI 3 Tesla SIGNA™ Hero hadir dengan desain bore atau lubang pemindaian berdiameter 70 cm yang lebih luas. Ini memberikan pengalaman pemeriksaan yang lebih nyaman dan minim rasa cemas/panik (klaustrofobia). Terlebih, diperkuat dengan teknologi berbasis Artificial Intellegence (AI) melalui AIR™ Recon DL dan Sonic DL™, yang mampu menghasilkan kualitas pencitraan lebih tajam, meningkatkan akurasi diagnostik, serta mempercepat proses proses akuisisi, termasuk pada organ dengan pergerakan tinggi seperti jantung.
“Hasil pencitraan dapat diperoleh dengan kualitas yang lebih detail dan waktu pemeriksaan yang lebih efisien tanpa mengurangi kenyamanan pasien. Ini membantu kami dalam melakukan evaluasi secara lebih presisi, sekaligus mendukung dokter klinisi dalam menentukan langkah penanganan yang tepat bagi pasien,” ujarnya.
Lalu, evaluasi berbagai kondisi medis yang membutuhkan pencitraan detail sangat terbantu. Misal pada bidang syaraf (neuro), teknologi ini dapat membantu menilai kondisi seperti stroke, tumor otak, epilepsi, gangguan saraf, saraf terjepit, dan kelainan tulang belakang.
Lalu pada bagian jantung dan pembuluh darah, MRI 3 Tesla dapat membantu mengevaluasi struktur dan fungsi jantung, gangguan otot jantung, peradangan otot jantung, gangguan katup, bekas serangan jantung, hingga kelainan jantung bawaan tertentu. Sementara pada bidang ortopedi, teknologi ini bermanfaat untuk melihat kondisi sendi, ligamen, tendon, otot, tulang rawan, cedera olahraga, robekan ligamen lutut, cedera meniskus, nyeri bahu, nyeri lutut, dan nyeri punggung.
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah