Terkuak Memo Mark Zuckerberg ke Pekerjanya, Ngomong Begini Saat Pecat Ribuan Karyawan Demi AI

JawaPos.com - Meta kembali melakukan gelomban pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran dengan memangkas sekitar 8.000 karyawan atau hampir 10 persen dari total tenaga kerjanya. CEO Meta Mark Zuckerberg menegaskan langkah tersebut diambil demi mempercepat fokus perusahaan pada pengembangan kecerdasan buatan (AI) di tengah persaingan teknologi yang semakin agresif.

Dalam memo internal kepada karyawan pada Rabu (21/5), Zuckerberg menyebut AI telah menjadi teknologi paling penting saat ini dan akan menentukan masa depan industri teknologi global.

"AI adalah teknologi paling penting dalam hidup kita. Perusahaan yang memimpin akan menentukan generasi berikutnya," tulis Zuckerberg dalam memo yang dilihat CNBC.

Langkah drastis Meta ini sekaligus memperlihatkan besarnya tekanan yang dirasakan perusahaan induk Facebook, Instagram, dan WhatsApp tersebut dalam perlombaan AI melawan raksasa teknologi lain seperti Microsoft, Google, hingga OpenAI.

PHK Dilakukan untuk Danai Investasi AI Meta sebelumnya telah memberi sinyal pada April lalu bahwa perusahaan akan melakukan efisiensi besar-besaran. Selain memangkas ribuan pekerja, perusahaan juga membatalkan perekrutan untuk sekitar 6.000 posisi baru.

Perusahaan menyebut pengurangan tenaga kerja diperlukan agar dana perusahaan bisa dialihkan untuk investasi strategis, khususnya di bidang AI.

Tak hanya melakukan PHK, Meta juga dikabarkan akan memindahkan sekitar 7.000 pegawai ke posisi baru yang berkaitan langsung dengan pengembangan AI. Informasi tersebut disampaikan sumber internal yang mengetahui rencana perusahaan.

Beberapa divisi yang fokus pada infrastruktur AI, foundation models, serta monetisasi AI disebut akan tetap aman dari pemangkasan.