10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

JawaPos.Com - Bandung tidak hanya dikenal sebagai surganya kuliner kekinian, cafe estetik, dan jajanan viral, tetapi juga menjadi kota yang ramah bagi pencinta kuliner Nusantara.

Salah satu makanan khas daerah yang cukup populer di Kota Kembang adalah pempek, sajian khas Palembang yang terkenal dengan tekstur kenyal, rasa gurih ikan yang khas, dan kuah cuko dengan perpaduan rasa asam, manis, pedas, serta aroma rempah yang menggugah selera.

Hidangan ini menjadi favorit banyak orang karena cocok dinikmati sebagai makan siang, camilan sore, maupun santapan santai bersama keluarga.

Menariknya, banyak tempat makan pempek di Bandung yang menghadirkan menu lengkap dengan kualitas rasa yang memuaskan.

Anda bisa menemukan pempek kapal selam dengan isian telur yang melimpah, lenjer, adaan, kulit, hingga tekwan hangat yang cocok disantap saat udara Bandung sedang sejuk.

Beberapa tempat bahkan sudah dikenal luas karena mempertahankan rasa autentik khas Palembang dengan cuko yang benar-benar kaya rempah.

Dilansir dari Google Maps, inilah sepuluh tempat makan pempek favorit di Bandung dengan pilihan menu lengkap dan rasa autentik.

1. Pempek Ny. Kamto Bandung

Pempek Ny. Kamto menjadi salah satu nama yang cukup dikenal di Bandung bagi pencinta pempek dengan rasa autentik khas Palembang.

Tempat ini menawarkan tekstur pempek yang kenyal, rasa ikan yang cukup terasa, dan kuah cuko dengan keseimbangan rasa manis, asam, serta sedikit pedas yang menggugah selera.

Menu andalannya seperti kapal selam, lenjer, dan tekwan hangat menjadi favorit banyak pelanggan.

Daya tarik utama tempat ini terletak pada kualitas rasa yang konsisten dan suasana makan yang nyaman untuk santap santai bersama keluarga maupun teman.

Selain pilihan menunya lengkap, porsinya juga cukup memuaskan untuk makan siang ataupun makan malam.

Untuk menikmati menu di sini, Anda bisa menyiapkan budget sekitar Rp25.000 hingga Rp85.000 per orang, sementara alamat lengkapnya berada di Jalan Cihampelas Nomor 160, Bandung.