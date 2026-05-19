Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah

JawaPos.com - Perayaan hari ulang tahun ke-94 PSIS Semarang berlangsung meriah pada Senin malam, 18 Mei 2026.

Ribuan suporter Mahesa Jenar memadati kawasan depan Gedung Gubernuran Jawa Tengah untuk merayakan momen spesial klub kebanggaan Kota Semarang tersebut.

Sejak sore hari, atmosfer perayaan sudah mulai terasa di sejumlah titik kota. Suporter dari berbagai daerah berdatangan mengenakan atribut PSIS, mulai dari jersey, syal, hingga bendera berwarna biru. Sebagian besar dari mereka lebih dulu melakukan konvoi keliling Kota Semarang sebelum berkumpul di kawasan gubernuran.

Tepat sekitar pukul 19.32 WIB, area depan Gedung Gubernuran Jawa Tengah dipenuhi ribuan pendukung PSIS.

Acara bertajuk “Hari Perayaan” itu diinisiasi oleh kelompok suporter dari Tribun Timur Stadion Jatidiri sebagai bentuk rasa cinta terhadap klub yang kini memasuki usia ke-94 tahun.

Meski dikemas sederhana, suasana yang tercipta terasa hangat dan penuh semangat. Chant dukungan untuk PSIS terus menggema sepanjang acara berlangsung.

Banyak suporter tampak menikmati momen kebersamaan setelah beberapa waktu terakhir atmosfer dukungan terasa mulai meredup.

Panitia juga menghadirkan hiburan musik akustik yang membuat suasana semakin hidup. Tiga performer yakni MYDS, Streat Anthem, dan Beruga tampil membawakan lagu-lagu yang sudah sangat akrab di telinga pendukung Mahesa Jenar.