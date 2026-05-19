10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!

JawaPos.Com - Jakarta sebagai kota metropolitan identik dengan ritme hidup yang cepat, kemacetan, dan cuaca panas yang sering membuat siapa saja mencari sesuatu yang segar untuk melepas dahaga.

Di tengah banyaknya pilihan minuman modern, es teler tetap menjadi dessert tradisional Indonesia yang tidak pernah kehilangan penggemar.

Kombinasi alpukat lembut, nangka harum, kelapa muda segar, susu kental manis, sirup, dan es batu menghadirkan rasa manis creamy yang menyegarkan sekaligus cukup mengenyangkan.

Minuman ini cocok dinikmati setelah aktivitas padat, sebagai dessert setelah makan, atau sekadar teman santai di siang hari.

Jakarta punya banyak pilihan tempat menikmati kuliner manis seperti es teler, mulai dari brand legendaris hingga spot lokal favorit warga.

Dilansir dari Google Maps, inilah sepuluh kedai es teler di Jakarta yang terkenal paling enak dan cocok untuk melepas dahaga di saat cuaca panas di siang hari.

1. Es Teler 77 Grand Indonesia

Es Teler 77 Grand Indonesia menjadi salah satu destinasi favorit pencinta dessert tradisional Indonesia di kawasan pusat Jakarta.

Nama Es Teler 77 sendiri sudah sangat dikenal luas karena konsisten menghadirkan es teler dengan rasa segar dan kualitas yang tetap terjaga dari waktu ke waktu.

Kombinasi alpukat, nangka, kelapa muda, susu, dan es serut menciptakan rasa manis yang cocok dinikmati kapan saja.

Cabang di Grand Indonesia cukup populer karena berada di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Jakarta.

Banyak pengunjung datang untuk menikmati dessert segar setelah berbelanja maupun sekadar bersantai bersama keluarga dan teman.

Selain es teler, tersedia juga berbagai menu makanan khas Indonesia yang cukup beragam.

Suasana restorannya nyaman dengan konsep modern dan cocok untuk berbagai kalangan.