Sony Ubah Strategi, Game Single Player PS5 Tak Semua Hadir di PC

JawaPos.com - Strategi Sony Interactive Entertainment dalam membawa game eksklusifnya ke platform PC disebut-sebut akan mengalami perubahan arah.

Setelah beberapa tahun terakhir agresif merilis berbagai game first party ke komputer, Sony kini dikabarkan kembali memprioritaskan eksklusivitas untuk ekosistem PlayStation 5.

Jurnalis Bloomberg, Jason Schreier, melalui unggahan di media sosial menyebut Sony telah mengambil keputusan untuk tidak lagi membawa game-game besar PlayStation yang berfokus pada pengalaman single player ke PC.

Kebijakan tersebut kabarnya juga sudah ditegaskan langsung oleh CEO PlayStation, Hermen Hulst, dalam rapat internal terbaru perusahaan.

Apabila strategi tersebut benar diterapkan, maka berbagai game naratif andalan PlayStation akan tetap menjadi eksklusif console Sony dan tidak lagi mendapatkan versi PC, termasuk setelah beberapa tahun pasca peluncuran seperti pola yang sebelumnya dilakukan perusahaan.

Langkah ini menjadi sinyal perubahan signifikan dibanding strategi lama yang sempat memperluas akses game PlayStation ke gamer PC.

Sebelumnya, sejumlah laporan menyebut performa penjualan game PlayStation di PC dinilai belum memenuhi ekspektasi perusahaan. Selain itu, Sony juga dikabarkan mulai khawatir terlalu banyaknya port PC dapat mengurangi daya tarik PlayStation sebagai platform premium dengan deretan game eksklusif.

Dengan arah kebijakan baru tersebut, Sony disebut kemungkinan hanya akan merilis game multiplayer atau live service secara bersamaan di PlayStation dan PC. Skema ini dianggap lebih ideal untuk memperluas komunitas pemain tanpa mengganggu penjualan console.

Beberapa proyek besar yang diperkirakan terdampak kebijakan ini antara lain Marvel’s Wolverine dan Intergalactic: The Heretic Prophecy.