Harga PS5 Terus Naik, PS6 Potensi Baru Rilis pada 2028 atau 2029

JawaPos.com - Di tengah harga Playstation 5 (PS5) yang terus naik. Banyak para gamer yang kebingungan nasib dari generasi penerusnya yakni PS6.

Sony mungkin sedang mempertimbangkan kembali jadwal peluncuran PlayStation 6. Beberapa laporan industri menunjukkan bahwa kenaikan biaya komponen dapat mempersulit peluncuran awal.

Seperti dilansir dari Gizmochina, Senin (4/5), meskipun PS6 sering disebut-sebut akan dirilis pada 2027, jendela waktu tersebut kini tampak kurang pasti. Penundaan hingga 2028 atau bahkan 2029 sedang dibahas di kalangan rantai pasokan.

Harga memori menjadi pusat perhatian. Pusat data menyerap volume besar DRAM dan memori bandwidth tinggi, dan hal itu berdampak pada kategori perangkat keras lainnya.

Meski begitu, PS6 dikabarkan akan memiliki sekitar 30GB fast memory. Jika laporan tersebut akurat, bahkan perubahan harga yang moderat pun dapat secara signifikan memengaruhi biaya produksi secara keseluruhan.

Beberapa analis telah menunjukkan kenaikan harga yang signifikan hingga akhir 2025 dan awal 2026. Apakah tren tersebut berlanjut masih belum jelas, tetapi volatilitasnya saja sudah membuat perencanaan menjadi sulit.

Sony biasanya menetapkan harga konsolnya secara agresif di awal generasi, meskipun profitabilitas baru datang kemudian melalui perangkat lunak dan layanan. Jika biaya memori tetap tinggi, Sony akan menghadapi pilihan yang familiar namun tidak nyaman, menerima margin yang lebih tipis atau menaikkan harga eceran. Konsol seharga USD 1.000 akan sulit dijual di pasar utama.

Pada saat yang sama, tidak ada urgensi langsung. PlayStation 5 dilaporkan telah melampaui 75 juta unit terjual, dan tingkat penggunaan tetap kuat. Kedatangan PS5 Pro pada akhir 2024 telah menyegarkan jajaran produk, memberi Sony lebih banyak fleksibilitas. Dari perspektif bisnis, sedikit memperpanjang generasi saat ini mungkin tidak membawa banyak kerugian, terutama jika rilis perangkat lunak utama terus menjadi penopang keterlibatan.