18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional

JawaPos.com - Tulungagung tidak hanya dikenal sebagai daerah penghasil marmer dan memiliki deretan destinasi wisata menarik.

Kabupaten di Jawa Timur ini juga menyimpan beragam oleh-oleh khas yang cocok dibawa pulang sebagai buah tangan.

Mulai dari jajanan tradisional bercita rasa manis, camilan gurih, minuman khas, hingga kerajinan tangan bernilai seni, semuanya bisa menjadi pilihan.

Dikutip dari laman Auto2000 Digiroom dan Traveloka, berikut rekomendasi oleh-oleh khas Tulungagung yang patut masuk daftar belanja saat berkunjung.

1. Manco

Manco menjadi salah satu camilan tradisional yang cukup populer di Tulungagung.

Kudapan ini terbuat dari olahan ketan yang dipadukan dengan gula merah sehingga menghasilkan rasa manis legit dan tekstur renyah.

Bentuknya sederhana, tetapi cita rasanya khas dan cocok dijadikan teman minum teh.

2. Batik Tulungagung

Selain kuliner, Tulungagung juga memiliki produk batik dengan motif khas daerah. Corak yang digunakan umumnya terinspirasi dari budaya lokal, unsur alam, hingga motif tradisional Jawa.

Batik ini sering diburu wisatawan sebagai oleh-oleh bernilai seni sekaligus cendera mata.

3. Kopi Ijo

Kopi Ijo menjadi minuman khas yang cukup dikenal masyarakat Tulungagung.