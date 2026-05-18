18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional

JawaPos.com - Tulungagung tidak hanya dikenal sebagai daerah penghasil marmer dan memiliki deretan destinasi wisata menarik.
Kabupaten di Jawa Timur ini juga menyimpan beragam oleh-oleh khas yang cocok dibawa pulang sebagai buah tangan.
Mulai dari jajanan tradisional bercita rasa manis, camilan gurih, minuman khas, hingga kerajinan tangan bernilai seni, semuanya bisa menjadi pilihan.
Dikutip dari laman Auto2000 Digiroom dan Traveloka, berikut rekomendasi oleh-oleh khas Tulungagung yang patut masuk daftar belanja saat berkunjung.
1. Manco
Manco menjadi salah satu camilan tradisional yang cukup populer di Tulungagung.
Kudapan ini terbuat dari olahan ketan yang dipadukan dengan gula merah sehingga menghasilkan rasa manis legit dan tekstur renyah.
Bentuknya sederhana, tetapi cita rasanya khas dan cocok dijadikan teman minum teh.
2. Batik Tulungagung
Selain kuliner, Tulungagung juga memiliki produk batik dengan motif khas daerah. Corak yang digunakan umumnya terinspirasi dari budaya lokal, unsur alam, hingga motif tradisional Jawa.
Batik ini sering diburu wisatawan sebagai oleh-oleh bernilai seni sekaligus cendera mata.
3. Kopi Ijo
Kopi Ijo menjadi minuman khas yang cukup dikenal masyarakat Tulungagung.
Warna hijau pada kopi ini berasal dari campuran bahan tertentu yang membuat tampilannya berbeda dari kopi pada umumnya. Rasanya unik dan sering dicari pecinta kopi yang ingin mencoba sensasi baru.
