10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek

JawaPos.com - Kawasan Stasiun Pasar Turi Surabaya menyimpan banyak pilihan kuliner lezat yang sangat sayang untuk dilewatkan, dari kare kambing legendaris hingga nasi goreng krengsengan unik yang tersedia hingga dini hari.

Setiap tempat makan punya keistimewaan tersendiri, mulai dari menu andalan, harga terjangkau, hingga jam buka yang sangat fleksibel untuk para pelancong dengan jadwal penerbangan atau kereta yang beragam.

Dari warung kaki lima yang berdiri tepat di depan stasiun hingga gerai dalam stasiun yang siap melayani sejak pagi, pilihan makan di kawasan ini sangat lengkap untuk semua kebutuhan.

Dilansir dari laman Rumah123 dan Foodierate pada Selasa (19/5), berikut sepuluh rekomendasi kuliner paling lezat dekat stasiun Pasar Turi Surabaya.

1. Kare kambing & sapi Bu Hj. Sani

Warung yang berdiri tepat di depan Stasiun Pasar Turi ini menyajikan kare kambing dan sapi dengan kuah kental berempah dan potongan daging yang sangat empuk dan gurih.

Harga per porsi mulai dari Rp20.000–Rp30.000 tergantung pilihan daging, dan warung yang selalu ramai ini bisa menghabiskan puluhan kilogram daging setiap harinya.

2. Lontong balap Pak Gendut