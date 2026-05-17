14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

Ilustrasi gado-gado Arjuno di Surabaya. (Google Maps/Zebaga)
JawaPos.Com - Surabaya dikenal sebagai kota dengan ragam kuliner legendaris yang tidak pernah kehilangan penggemar.
Di tengah banyaknya makanan modern yang terus bermunculan, kuliner tradisional seperti gado-gado tetap menjadi pilihan favorit bagi banyak orang.
Sajian sederhana yang terdiri dari aneka sayuran segar, lontong, tahu, tempe, telur, kerupuk, dan siraman bumbu kacang yang gurih manis memang selalu berhasil menghadirkan pengalaman makan yang memuaskan.
Meski terlihat sederhana, gado-gado dengan racikan bumbu yang tepat mampu menghadirkan cita rasa klasik yang begitu menggoda dan membuat siapa pun ingin kembali mencicipinya.
Di Surabaya, ada banyak warung gado-gado yang sudah lama menjadi favorit warga lokal karena konsistensi rasa dan harga yang tetap bersahabat.
Beberapa tempat bahkan dikenal sebagai kuliner legendaris yang tetap ramai dari generasi ke generasi.
Daya tarik lainnya tentu terletak pada karakter bumbu kacang yang kaya rasa, bahan yang segar, serta porsi yang cukup mengenyangkan tanpa membuat dompet kewalahan.
Karena itu, berburu gado-gado enak di Surabaya selalu menjadi pilihan menarik bagi pencinta kuliner tradisional.
Dilansir dari Google Maps, inilah empat belas rekomendasi kuliner gado-gado enak di Surabaya dengan cita rasa klasik dan harga ramah di kantong.
1. Gado-Gado Arjuno
Gado-Gado Arjuno menjadi salah satu kuliner favorit di Surabaya bagi pencinta gado-gado tradisional dengan cita rasa autentik khas Jawa Timur.
Tempat ini dikenal dengan bumbu kacangnya yang kental, gurih, dan memiliki perpaduan rasa manis serta sedikit gurih yang terasa pas di lidah.
Tekstur bumbunya cukup halus dan kaya rasa sehingga cocok dipadukan dengan aneka sayuran segar yang digunakan dalam setiap porsinya.
Isi gado-gadonya cukup lengkap, mulai dari lontong lembut, tahu, tempe, telur rebus, kentang, kol, tauge, hingga kerupuk renyah yang membuat hidangan terasa semakin nikmat dan mengenyangkan.
Banyak pelanggan menyukai kesegaran bahan yang digunakan serta porsi yang cukup memuaskan untuk makan siang maupun makan malam ringan.
