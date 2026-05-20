Nanda Prayoga
Kamis, 21 Mei 2026 | 04.31 WIB

Aplikasi Trading Kini Makin Visual dan Cepat, Sekuritas Mulai Bidik Gaya Investasi Gen Z

Tren trading berbasis AI. (Istimewa)

JawaPos.com - Perubahan gaya investasi generasi muda mulai memengaruhi tampilan aplikasi trading di Indonesia. Investor Gen Z kini lebih menyukai platform investasi yang cepat, visual interaktif, mudah dikustomisasi, dan responsif terhadap pergerakan pasar. 

Di tengah kondisi market yang fluktuatif, aplikasi dengan tampilan dinamis dinilai semakin penting untuk membantu pengambilan keputusan investasi secara cepat dan akurat.
 
Ini membuat transformasi digital di industri sekuritas semakin terlihat seiring meningkatnya jumlah investor muda di pasar modal Indonesia.
 
Perusahaan sekuritas mulai mengembangkan tampilan aplikasi investasi yang lebih modern dan interaktif untuk menyesuaikan karakter investor Gen Z yang mengutamakan kecepatan, fleksibilitas, dan pengalaman visual.
 
Perubahan tersebut dinilai penting karena kondisi pasar saham saat ini bergerak sangat cepat dan fluktuatif. Investor membutuhkan akses data real time, fitur analisis yang mudah dipahami, hingga sistem proteksi risiko yang lebih responsif.
 
President Director & CEO PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), Moleonoto The, mengatakan tampilan aplikasi trading yang masih statis dinilai sudah kurang relevan untuk menghadapi dinamika pasar modern.
 
"Investor saat ini membutuhkan sistem yang mampu memberikan informasi dan respons secara cepat ketika kondisi pasar berubah dalam hitungan detik," ujar Moleonoto dalam keterangan selasa (19/5).
 
IPOT sendiri mulai menghadirkan pembaruan UI/UX berbasis AI real time yang dirancang lebih personal dan adaptif sesuai kebutuhan pengguna.
 
Konsep tersebut memungkinkan investor memilih mode aplikasi sesuai gaya investasi masing-masing, mulai dari investor pemula hingga trader aktif.
 
Desain aplikasi modern dengan dominasi visual, dark mode, chart interaktif, hingga navigasi yang lebih sederhana disebut lebih sesuai dengan kebiasaan Gen Z yang terbiasa menggunakan aplikasi digital cepat dan responsif.
 
Selain tampilan visual, fitur pengelolaan risiko juga menjadi perhatian utama. Dalam kondisi pasar yang volatil, investor muda dinilai membutuhkan sistem proteksi otomatis untuk membantu mengurangi risiko akibat keputusan emosional seperti panic selling maupun fear of missing out (FOMO).
 
Salah satu fitur yang mulai diperkuat adalah sistem trading otomatis berbasis AI dan robo advisor yang memungkinkan pengguna mengatur strategi buy on dip, stop loss, trailing stop, hingga take profit secara otomatis.
 
Pendekatan ini membuat investor dapat melakukan transaksi dengan lebih terukur tanpa harus terus memantau pergerakan pasar setiap saat.
 
Tak hanya itu, pengembangan aplikasi trading juga mulai mengarah pada konsep personalized workspace. Investor kini dapat mengatur tampilan dashboard, shortcut menu, hingga fitur analisis sesuai kebutuhan masing-masing.
 
Di sisi lain, penyajian data fundamental perusahaan juga dibuat lebih sederhana dan visual agar lebih mudah dipahami investor muda.
 
Informasi seperti pendapatan, laba perusahaan, hingga rasio keuangan kini mulai ditampilkan dalam bentuk grafik interaktif dibanding tabel angka konvensional.
 
Tren tersebut menunjukkan industri sekuritas mulai bergerak dari sekadar aplikasi transaksi menjadi platform investasi digital yang lebih personal, interaktif, dan berbasis teknologi kecerdasan buatan.
 
Dengan jumlah investor muda yang terus meningkat di Indonesia, transformasi aplikasi trading diperkirakan akan menjadi salah satu faktor penting dalam persaingan industri investasi digital ke depan.
Editor: Dony Lesmana Eko Putra
