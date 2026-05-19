11 Kebiasaan yang Diam-diam Menghancurkan Kehidupan Gen Z Tanpa Mereka Sadari, Apa Saja?

JawaPos.com – Generasi Z tumbuh di lingkungan digital di mana gagasan tradisional tentang pekerjaan, hubungan, dan kebahagiaan telah lama bergeser.

Kaum muda saat ini lebih peduli tentang kesehatan mental, berjuang untuk kebebasan, dan berusaha untuk hidup secara sadar.

Namun terlepas dari itu, kebiasaan tertentu dalam Generasi Z diam-diam berbahaya dan menghambat realisasi potensi penuh mereka, seperti dilansir mixnews.

1. Kehadiran online yang konstan

Sebagian besar anak muda menghabiskan 7 hingga 9 jam sehari di ponsel mereka, antara pekerjaan, media sosial, dan obrolan.

Mereka dapat membalas email pekerjaan sambil mengobrol dengan teman-teman pada saat yang bersamaan.

Meskipun komunikasi yang terus-menerus memberikan rasa terhubung, kelebihan informasi ini merusak jiwa, mengurangi efektivitas, dan melemahkan keterampilan komunikasi dalam kehidupan nyata.

2. Berbelanja sebagai penghilang stres

Banyak orang berbelanja setelah seharian bekerja keras untuk mengatasi stres.