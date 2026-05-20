10 Rekomendasi Makanan Viral Favoritnya Gen Z, Rela Antri Seharian daripada Kehabisan!

Ilustrasi Dubai Chewy Cookie/harvestcakes.com
JawaPos.com-Kuliner kekinian memang selalu bisa membuat mencuri isi dompet karena membuat FOMO.
Makanan viral yang kerap berseliweran di sosial media menjadi incaran banyak orang untuk dinikmati saat itu juga.
Inovasi di bidang kuliner ini mampu menggerakan roda industri pangan sehingga memutar laju pertumbuhan ekonomi.
Kuliner viral juga identik dengan kalangan Gen Z yang hobi jajan. Gen Z. mereka cenderung aktif membicarakan makanan viral setiap hari karena dianggap patut untuk dicoba.
Biasanya makanan viral ini sebagai bentuk self reward atau cara sederhana untuk melepas penat dari tekanan hidup sehari-hari.
Bagi anda yang penasaran, makanan apa saja sih yang paling diminati Gen Z saat ini?, Berikut sudah kami rangkumkan dari laman unileverfoodsolutions.co.id dan /sevenrose.co.id daftar makanan-makanan viral favoritnya Gen Z.
Dubai coklat
Series dubai coklat semakin banyak belakangan ini. Dubai coklat selalu berhasil menduduki tahta tertinggi yang wajib anda coba. Dubai coklat sendiri merupakan perpaduan olahan coklat, kunafa, dan pasta pistachio. Dessert dubai coklat juga bervariasi mulai dari coklat bar, dubai chewy cookie, pastry, macaroon, dan dessert box.
Donat artisan
Donat artisan masih menjadi favorit banyak orang terutama Gen Z. donat artisan menawarkan aneka topping berbeda dengan rasa yang lezat dan cantik. Tekstur donat yang lembut dengan berbagai varian rasa, membuat pengalaman makan donat tidak pernah terasa membosankan. Donat artisan juga memadukan toping dengan cita rasa lokal seperti klepon custard, coconut glaze, dan dadar gulung pandan.
Aldi’s Burger
“Aldi’s Burger Cempaka Putih Rotinya Lembut Dagingnya Juicy Luicy Mahalini Rizky Febian Bisa Pesen Online” tagline tersebut sudah tidak asing memenuhi timeline X, Thredas, ataupun beranda Instagram anda. Marketing fenomenal dari Aldi taher tersebut berhasil membuat produknya mendadak laris, viral, dan dicari pembeli. Bahkan ada yang rela mengantri panjang demi mendapatkan burger yang satu ini. Tidak hanya menawarkan berbagai burger. Aldi’s Burger juga memiliki menu unik bernama Gallagher Burger berukuran jumbo yang bisa anda sharing bersama empat orang.
Sourdough
Roti sourdough adalah olahan bakery yang diklaim lebih sehat. Sourdough memiliki rasa sedikit asam. Sourdough kini dijadikan bahan dasar membuat adonan pizza, sandwich, ataupun produk lainnya. Bagian luarnya yang krispi sementara lembut di dalam, menjadi daya tarik untuk membelinya.
