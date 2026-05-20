Kenaikan BI Rate Berdampak pada Cicilan KPR, Gen Z Makin Tertekan

JawaPos.com - Kenaikan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen bakal berdampak pada cicilan kredit pembiayaan rumah (KPR). Kondisi ini membuat Gen Z makin khawatir dalam menyiapkan rumah pertama.

Sebab, bunga KPR) berpotensi naik sehingga cicilan makin mahal di tengah harga rumah yang terus melambung.

Menurut Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman, kenaikan suku bunga acuan biasanya akan diikuti penyesuaian bunga KPR secara bertahap.

Akibatnya, cicilan rumah jadi lebih mahal dan kemampuan membeli rumah semakin tertekan.

Terlebih dalam kondisi saat ini, tantangan Gen Z sebenarnya bukan hanya bunga kredit saja, tetapi juga harga rumah yang terus naik.

Pendapatan yang terbatas dan biaya hidup yang semakin tinggi juga jadi hambatan utama.

"Akibatnya, banyak generasi muda berpotensi menunda membeli rumah dan memilih menyewa lebih lama atau mencari hunian di wilayah penyangga yang lebih terjangkau," ujarnya kepada Jawapos.com, Selasa (20/5).

Meski begitu, Rizal mengatakan, yang perlu diperhatikan dari langkah BI menaikkan suku bunga acuan adalah untuk menjaga stabilitas rupiah dan inflasi.