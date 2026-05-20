Google Transformasi Mesin Pencarian Jadi Sistem AI Otonom dan Kembali Masuki Pasar Kacamata Pintar

JawaPos.com - Google kembali memperluas dominasi teknologinya dengan langkah ganda: merombak mesin pencarian menjadi sistem kecerdasan buatan otonom, sekaligus menghidupkan kembali perangkat kacamata pintar yang pernah gagal di pasar lebih dari satu dekade lalu. Perubahan ini menandai transisi dari internet berbasis pencarian pasif menuju ekosistem komputasi yang bertindak atas nama pengguna.

Dalam ajang Google I/O, perusahaan menegaskan bahwa mesin pencari tidak lagi sekadar alat menemukan informasi, tetapi antarmuka yang mampu memahami konteks, memproses instruksi kompleks, dan menjalankan tindakan digital. Transformasi ini menjadikan Search sebagai pusat baru dari arsitektur kecerdasan buatan Google.

Dilansir dari The Guardian, Rabu (20/5/2026), Google menyebut perubahan ini sebagai yang terbesar dalam hampir tiga dekade sejarah mesin pencari mereka. Elizabeth Reid, pimpinan Google Search, mengatakan, "Mesin pencari Google kini menjadi pencarian berbasis kecerdasan buatan sepenuhnya," menandai pergeseran penuh dari sistem berbasis tautan menuju interaksi berbasis AI.

Google menjelaskan bahwa pembaruan ini ditopang oleh model terbaru Gemini 3.5, yang memungkinkan sistem memproses pertanyaan panjang dan kontekstual serta menghasilkan respons yang lebih adaptif. Mesin pencari kini tidak hanya menjawab pertanyaan, tetapi juga mengarahkan pengguna pada tindakan seperti membuat jadwal, dokumen, hingga rencana kerja lintas aplikasi.

Dalam dokumentasi resminya, Google menyatakan arah baru ini sebagai perluasan fungsi pencarian menjadi sistem agen digital. Perusahaan menulis, "Kami menghadirkan kemampuan model canggih kami ke mesin pencari dengan fitur AI baru yang memungkinkan pengguna menggunakan agen hanya dengan mengajukan sebuah pertanyaan."

Perubahan ini juga memperkenalkan konsep antarmuka generatif yang dapat membentuk tampilan hasil secara dinamis. Dalam laporan Google, sistem dapat menghasilkan format visual, simulasi, hingga alat interaktif yang disesuaikan dengan pertanyaan pengguna, menggeser struktur lama hasil pencarian berbasis daftar tautan.

Di sisi lain, Google juga memperluas ambisinya ke perangkat keras dengan kembali memasuki pasar kacamata pintar. Produk ini dikembangkan bersama Samsung, Warby Parker, dan Gentle Monster, serta terhubung langsung dengan sistem AI Gemini untuk interaksi berbasis suara dan kamera.

Langkah ini menjadi kebangkitan dari kegagalan Google Glass yang diluncurkan pada 2014 dan dihentikan setahun kemudian setelah menuai kritik sosial dan isu privasi. Kini, perangkat baru ini hadir dengan pendekatan berbeda: lebih ringan, lebih terintegrasi, dan berfokus pada fungsi asisten AI sehari-hari.

Dalam ekosistem baru ini, kacamata tidak lagi diposisikan sebagai perangkat eksperimental, tetapi sebagai titik masuk komputasi personal berbasis AI. Pengguna dapat berinteraksi langsung dengan sistem tanpa layar, menjadikan AI sebagai lapisan realitas tambahan dalam aktivitas harian.