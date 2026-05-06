Taruhan 300 Miliar Dolar Larry Ellison: Oracle Ikat Nasib pada OpenAI di Tengah Risiko Gelembung AI

JawaPos.com - Di tengah lonjakan investasi kecerdasan buatan (AI) global, Larry Ellison mendorong Oracle keluar dari zona nyaman bisnis perangkat lunak menuju pertaruhan besar pada infrastruktur AI. Melalui kemitraan masif dengan OpenAI, Oracle tengah mengikat masa depannya pada satu pemain yang hingga kini belum mencetak keuntungan stabil.

Transformasi ini menandai pergeseran fundamental. Dari perusahaan basis data dengan tingkat keuntungan tinggi namun pertumbuhan stagnan, Oracle kini beralih ke bisnis komputasi awan berbasis AI yang padat modal, berisiko besar, dan menuntut belanja investasi agresif. Nilai kontraknya dengan OpenAI mencapai sekitar 300 miliar dolar AS (setara Rp 5.223 triliun, kurs Rp 17.410 per dolar AS), menjadikannya salah satu kesepakatan komputasi terbesar dalam sejarah industri teknologi.

Melansir dari The Verge, Rabu (6/5/2026), arah strategi ini berangkat dari keyakinan Ellison tentang sumber keuntungan utama AI. Laporan tersebut menegaskan, "Keuntungan terbesar bukan berasal dari pelatihan model dasar, melainkan dari penggunaan model untuk menghasilkan hasil dari data baru."

Namun, pendekatan ini membawa risiko besar. OpenAI masih membakar dana dalam jumlah besar dan belum mencetak keuntungan stabil, sementara Oracle sudah lebih dulu menggelontorkan investasi besar untuk membangun pusat data.

Konsekuensinya, struktur risiko Oracle menjadi sangat terkonsentrasi. Lebih dari 300 miliar dolar AS dari total kewajiban kontrak perusahaan berasal dari OpenAI, menjadikannya bukan hanya pelanggan terbesar, tetapi juga faktor penentu kesehatan finansial Oracle ke depan. Jika OpenAI gagal memenuhi komitmen, tekanan terhadap neraca Oracle akan signifikan.

Di sisi lain, langkah ini mencerminkan karakter Larry Ellison yang cenderung meninggalkan bisnis mapan saat dianggap tidak lagi menarik. Investor Paul Kedrosky dari SK Ventures menyebut, "Ini adalah kisah Larry sejak dulu. Setiap kali dia pergi berlayar, dia berkata perusahaan ini tidak lagi menyenangkan," seraya menilai model bisnis lama yang "pertumbuhannya rendah dan margin keuntungannya tinggi membuatnya merasa tua dan tidak relevan."

Sejarah memperlihatkan pola serupa. Pada 1990-an, Ellison telah memproyeksikan komputasi berbasis jaringan—cikal bakal komputasi awan. Namun, eksekusinya gagal, sementara pemain lain seperti Marc Benioff melalui Salesforce dan Amazon melalui AWS justru memimpin pasar. Keterlambatan itu kini coba ditebus lewat AI.

Secara strategi, langkah Oracle juga mencerminkan dinamika pasar global. Karena OpenAI belum melantai di bursa, investor di Wall Street menggunakan Oracle sebagai instrumen tidak langsung untuk bertaruh pada pertumbuhan AI. Dibandingkan Microsoft yang memiliki bisnis lebih terdiversifikasi, Oracle dipandang sebagai eksposur yang lebih langsung terhadap sektor ini.

Namun, fondasi taruhan ini belum sepenuhnya kokoh. OpenAI masih dibayangi pergantian eksekutif dan tekanan untuk segera menghasilkan pendapatan. Dalam memo internal, CEO Sam Altman mengakui, "Saya memperkirakan suasana di luar akan terasa sulit untuk sementara waktu," mencerminkan kondisi internal yang belum stabil di tengah tuntutan ekspansi bisnis.