Netflix Bakal Punya Paket Lebih Murah di Indonesia, Tapi Harus Rela Nonton Iklan

Ilustrasi platform OTT Netflix. (Adweek)
JawaPos.com - Netflix memastikan akan menghadirkan paket berlangganan dengan iklan di Indonesia mulai 2027. Kehadiran paket baru ini digadang-gadang menawarkan harga yang lebih terjangkau bagi pengguna, sekaligus membuka pasar iklan digital baru bagi brand dan pengiklan lokal.
Indonesia sendiri menjadi salah satu dari 15 negara baru yang akan mendapatkan ekspansi layanan tersebut. Selain Indonesia, Netflix juga memperluas paket beriklan ke Austria, Belgia, Kolombia, Denmark, Thailand, Irlandia, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Peru, Filipina, Polandia, Swedia, dan Swiss.
Langkah ini menandai strategi besar Netflix untuk memperkuat bisnis iklannya secara global di tengah persaingan layanan streaming yang semakin ketat.
Amy Reinhard, President of Advertising Netflix, mengatakan ekspansi ini akan memberikan lebih banyak pilihan bagi pelanggan untuk menikmati layanan streaming sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka.
“Kami sangat antusias memperluas paket Netflix dengan iklan ke 15 negara baru pada 2027, termasuk Indonesia. Bagi anggota, ini berarti lebih banyak pilihan untuk menikmati Netflix dengan harga yang sesuai kebutuhan mereka,” kata Reinhard.
Ia menambahkan, kehadiran paket beriklan juga menjadi peluang besar bagi pengiklan untuk menjangkau audiens Netflix yang aktif dan memiliki keterlibatan tinggi.
“Sementara bagi pengiklan, ini membuka peluang untuk terhubung dengan lebih banyak penggemar Netflix yang aktif dan terlibat di seluruh dunia. Kami melihat potensi pertumbuhan yang sangat besar dan semakin optimistis menyambut masa depan,” lanjutnya.
Paket Netflix dengan Iklan Bakal Lebih Murah
Meski belum mengumumkan harga resmi di Indonesia, Netflix memastikan detail tarif dan pilihan paket akan diumumkan dalam beberapa bulan ke depan.
Skema paket ini memungkinkan pelanggan menikmati seluruh katalog hiburan Netflix dengan biaya lebih rendah, namun akan disertai tayangan iklan di sela-sela konten.
