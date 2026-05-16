Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

Veda Ega Pratama bersiap tampil pada seri Moto3 Catalunya 2026 di Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanyol. (Honda Team Asia)
JawaPos.com — Seri kelima MotoGP 2026 bakal berlangsung di Circuit de Barcelona-Catalunya pada 15–17 Mei 2026 dengan perhatian besar tertuju kepada Veda Ega Pratama yang kembali tampil di kelas Moto3. Pembalap muda Indonesia itu diharapkan mampu menjaga konsistensi setelah menunjukkan perkembangan positif pada beberapa seri awal musim ini.
MotoGP Catalunya 2026 juga datang dengan atmosfer panas usai balapan dramatis di Le Mans, Prancis. Pembalap Aprilia, Jorge Martin, sukses merebut kemenangan dan kini berada dalam tren positif jelang balapan di Barcelona.
Kehadiran Veda Ega Pratama di Moto3 membuat penggemar balap Indonesia memiliki alasan tambahan untuk mengikuti seri Catalunya 2026.
Rider muda asal Indonesia tersebut kembali mendapat kesempatan menunjukkan kemampuan di lintasan yang dikenal teknikal dan menuntut konsistensi tinggi.
Circuit de Barcelona-Catalunya memiliki panjang lintasan 4,657 kilometer dengan kombinasi tikungan cepat dan pengereman keras.
Karakter trek itu membuat pembalap Moto3 harus tampil presisi sejak sesi latihan bebas hingga balapan utama.
Veda Ega Pratama diprediksi memanfaatkan sesi practice pada Jumat, 15 Mei 2026 untuk menemukan set-up terbaik motornya. Sesi awal sangat penting karena hasil practice bakal menentukan peluang langsung lolos ke Qualifying 2.
Hasil Veda Ega Pratama pada Jumat, 15 Mei 2026.
Free Practice 1: P23
Practice: P19
Moto3 musim 2026 juga berlangsung semakin kompetitif dengan persaingan ketat di papan tengah.
Karena itu, konsistensi finis dan kemampuan menjaga ritme balapan menjadi modal penting bagi Veda Ega Pratama untuk meraih hasil maksimal di Catalunya.
