13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong

JawaPos.Com - Malang selalu berhasil mencuri hati wisatawan, bukan hanya karena udara sejuk, deretan destinasi wisata menarik, dan suasana kota yang nyaman, tetapi juga karena pilihan kuliner serta oleh-olehnya yang sangat menggoda.

Rasanya kurang lengkap jika pulang dari Kota Apel tanpa membawa buah tangan untuk keluarga, sahabat, atau rekan kerja.

Mulai dari camilan tradisional yang sudah melegenda hingga oleh-oleh kekinian dengan kemasan modern, Malang punya banyak pilihan yang siap membuat koper pulang terasa lebih penuh.

Yang membuat oleh-oleh khas Malang begitu menarik adalah variasinya yang sangat beragam.

Ada camilan gurih yang cocok untuk teman santai, makanan manis yang pas menemani waktu minum teh atau kopi, hingga buah tangan premium yang sering jadi incaran wisatawan dalam jumlah besar.

Banyak produk bahkan sudah menjadi identitas kuliner Malang yang hampir selalu masuk daftar wajib beli setiap kali berkunjung.

Jika Anda sedang merencanakan liburan ke Malang atau sekadar mencari referensi buah tangan terbaik, daftar ini wajib masuk wishlist belanja Anda.

Dilansir dari Google Maps, inilah tiga belas buah tangan khas Malang paling populer dengan cita rasa lezat dan harga yang masih ramah di kantong.

1. Apel Malang

Tidak lengkap rasanya membahas oleh-oleh khas Malang tanpa menyebut apel sebagai ikon utamanya.

Buah segar ini sudah lama menjadi simbol Kota Malang dan selalu identik dengan kawasan Batu yang berhawa sejuk.

Apel Malang terkenal memiliki rasa manis segar dengan sedikit sensasi asam yang membuatnya terasa lebih nikmat saat dimakan langsung.

Jenis apel yang paling sering diburu wisatawan biasanya adalah apel manalagi dan apel anna karena teksturnya renyah dan aromanya khas.

Selain dijual dalam bentuk buah segar, apel Malang kini juga hadir dalam berbagai olahan menarik seperti keripik apel, sari apel, dodol apel, hingga jenang apel.