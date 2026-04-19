Zayn Malik Diduga Tinju Louis Tomlinson di Lokasi Syuting Netflix, Proyek Dokumenter Resmi Dibatalkan!

JawaPos.com – Insiden mengejutkan terjadi antara Zayn Malik dan Louis Tomlinson saat proses syuting proyek dokumenter untuk Netflix.

Dilansir dari laman The Sun pada Minggu (19/4), Zayn dilaporkan meninju Louis dalam pertengkaran hebat di lokasi syuting. Kejadian ini memicu perhatian luas dari publik dan penggemar.

Peristiwa itu terjadi saat keduanya menjalani syuting perjalanan darat yang dirancang untuk menampilkan kedekatan mereka.

Namun, suasana berubah menjadi tegang hingga berujung konflik fisik. Insiden berlangsung di luar ruangan dan disaksikan oleh sejumlah orang.

Sumber menyebutkan bahwa pertengkaran dipicu oleh komentar sensitif yang dilontarkan Zayn. Komentar itu berkaitan dengan mendiang ibu Louis, Johannah Deakin. Hal ini memicu emosi Louis hingga situasi menjadi tidak terkendali.

Zayn dilaporkan memukul wajah Louis hingga menyebabkan cedera. Louis disebut mengalami luka di bagian kepala serta gegar otak. Ia kemudian segera mendapatkan perawatan medis setelah kejadian.

Akibat insiden itu, hubungan antara keduanya kembali memburuk. Mereka dilaporkan tidak berkomunikasi selama beberapa bulan setelah kejadian. Situasi ini juga berdampak pada kelanjutan proyek yang sedang mereka kerjakan.

Pihak Netflix akhirnya memutuskan untuk membatalkan proyek dokumenter. Keputusan ini diambil setelah upaya untuk mempertemukan kembali keduanya tidak membuahkan hasil. Proyek sebelumnya disebut memiliki anggaran besar dan harapan tinggi.