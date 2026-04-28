Gundam Resmi Jadi Film Live-Action, Netflix Gaet Sydney Sweeney dan Noah Centineo



JawaPos.com – Franchise legendaris Mobile Suit Gundam akhirnya masuk era baru. Untuk pertama kalinya, kisah tersebut diangkat ke film live-action oleh Netflix.

Seperti dilansir Kyodo, Selasa (28/4), produksi film ini sudah dimulai pada April 2026. Lokasi syuting berlangsung di Queensland, Australia.

Proyek ini merupakan kolaborasi dengan Bandai Namco Filmworks. Film ini juga diproduksi oleh Legendary Pictures yang dikenal dengan proyek blockbuster global.

Sutradara Jim Mickle ditunjuk untuk memimpin proyek ini. Ia sebelumnya dikenal lewat serial “Sweet Tooth”.

Film ini dibintangi Sydney Sweeney dan Noah Centineo sebagai pemeran utama. Aktris Jepang Shioli Kutsuna juga ikut bergabung.

Gundam sendiri pertama kali muncul pada 1979. Ceritanya berpusat pada perang antara Bumi dan koloni luar angkasa dengan robot tempur raksasa.

Adaptasi ini akan mengangkat konflik besar antar pilot di dua kubu berbeda. Pertarungan mereka digambarkan sebagai penentu nasib umat manusia.

Selain aksi, film ini juga menjanjikan drama manusia yang kompleks. Pendekatan ini menjadi ciri khas cerita Gundam sejak awal.

Produksi ini menandai ekspansi besar Gundam ke pasar global. Setelah puluhan tahun sukses sebagai anime, kini ceritanya dibawa ke layar lebar dengan skala internasional.