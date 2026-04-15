Orang yang Menolak Membagikan Akun Netflix Mereka Biasanya Menunjukkan 7 Kualitas Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era digital saat ini, berbagi akun layanan streaming seperti Netflix sudah menjadi hal yang umum. Banyak orang dengan santai membagikan akun mereka kepada teman, pasangan, atau bahkan keluarga besar. Namun, ada juga sebagian orang yang dengan tegas menolak untuk membagikan akun mereka.

Sekilas, hal ini mungkin terlihat pelit atau tidak mau berbagi. Tapi jika dilihat dari sudut pandang psikologi, keputusan tersebut justru bisa mencerminkan sejumlah kualitas kepribadian yang menarik.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh kualitas yang sering dimiliki oleh orang yang enggan membagikan akun Netflix mereka:

1. Menghargai Batasan Pribadi

Orang yang tidak mau membagikan akun biasanya memiliki pemahaman yang kuat tentang batasan pribadi. Mereka tahu mana yang menjadi milik mereka dan merasa nyaman untuk mempertahankannya.

Dalam psikologi, kemampuan menetapkan batasan adalah tanda kesehatan emosional. Orang seperti ini cenderung tidak mudah dimanfaatkan dan memiliki kontrol yang baik atas kehidupan mereka.

2. Rasa Tanggung Jawab yang Tinggi