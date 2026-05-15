Instagram Luncurkan Fitur “Instant”, Foto Sekali Lihat Mirip Kamera Spontan

JawaPos.com - Platform media sosial Instagram resmi meluncurkan fitur anyar bernama “Instant”, sebuah cara baru bagi pengguna untuk membagikan momen secara spontan melalui foto tanpa filter.

Dalam keterangan resminya pada Rabu (13/5) waktu setempat, Instagram menjelaskan bahwa fitur ini bersifat sementara karena foto hanya dapat dilihat satu kali. Meski begitu, konten yang dibagikan tetap akan tersimpan di arsip pribadi pengguna hingga satu tahun dan dapat kembali diunggah dalam bentuk rangkuman ke Stories.

Pengguna lain juga bisa memberikan reaksi maupun membalas foto tersebut, dengan seluruh balasan langsung masuk ke pesan pribadi atau DM. Instagram turut menghadirkan aplikasi pendamping Instants yang dirancang agar akses kamera menjadi lebih cepat dan praktis.

Selain itu, fitur perlindungan untuk Akun Remaja serta Family Center tetap diterapkan, termasuk pembatasan waktu penggunaan, Sleep Mode, hingga pengawasan orang tua.

Secara fungsi, Instants memungkinkan pengguna membagikan foto eksklusif kepada Close Friends atau pengikut yang saling mengikuti. Foto yang dikirim akan otomatis hilang setelah dibuka oleh penerima.

Fitur Instants dapat ditemukan di bagian kanan bawah kotak masuk DM Instagram dalam bentuk tumpukan foto mini.

Saat mengunggah Instant, pengguna diberi opsi menambahkan caption lebih dulu sebelum foto dikirim, berbeda dengan sistem pada Stories. Namun setelah dibagikan, foto tersebut tidak dapat lagi diedit.