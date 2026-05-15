Instagram Luncurkan Fitur “Instant”, Foto Sekali Lihat Mirip Kamera Spontan

Ilustrasi Instagram. (Dentaire Communication)
JawaPos.com - Platform media sosial Instagram resmi meluncurkan fitur anyar bernama “Instant”, sebuah cara baru bagi pengguna untuk membagikan momen secara spontan melalui foto tanpa filter.
Dalam keterangan resminya pada Rabu (13/5) waktu setempat, Instagram menjelaskan bahwa fitur ini bersifat sementara karena foto hanya dapat dilihat satu kali. Meski begitu, konten yang dibagikan tetap akan tersimpan di arsip pribadi pengguna hingga satu tahun dan dapat kembali diunggah dalam bentuk rangkuman ke Stories.
Pengguna lain juga bisa memberikan reaksi maupun membalas foto tersebut, dengan seluruh balasan langsung masuk ke pesan pribadi atau DM. Instagram turut menghadirkan aplikasi pendamping Instants yang dirancang agar akses kamera menjadi lebih cepat dan praktis.
Selain itu, fitur perlindungan untuk Akun Remaja serta Family Center tetap diterapkan, termasuk pembatasan waktu penggunaan, Sleep Mode, hingga pengawasan orang tua.
Secara fungsi, Instants memungkinkan pengguna membagikan foto eksklusif kepada Close Friends atau pengikut yang saling mengikuti. Foto yang dikirim akan otomatis hilang setelah dibuka oleh penerima.
Fitur Instants dapat ditemukan di bagian kanan bawah kotak masuk DM Instagram dalam bentuk tumpukan foto mini.
Saat mengunggah Instant, pengguna diberi opsi menambahkan caption lebih dulu sebelum foto dikirim, berbeda dengan sistem pada Stories. Namun setelah dibagikan, foto tersebut tidak dapat lagi diedit.
Pengguna juga dapat menentukan sendiri siapa saja yang bisa menerima Instant yang dibagikan. Bahkan tersedia tombol Undo untuk membatalkan unggahan dengan cepat bila diperlukan. Sementara itu, arsip Instant dapat diakses melalui pojok kanan atas dan hanya dapat dilihat oleh pemilik akun.
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong