Followers Instagram Mendadak Berkurang, Meta Akhirnya Buka Suara 

Ilustrasi Instagram, platform yang paling sering digunakan masyarakat. (ANTARA/Pexels/Pixabay)
JawaPos.com - Para pengguna Instagram terus mengeluhkan berkurangnya followers mereka secara drastis pada beberapa hari terakhir. Fenomena ini pun ramai diperbincangkan sebagai “The Great Purge of 2026”.
Melihat hal ini, Meta akhirnya buka suara. Meta mengakui bahwa Instagram memang baru saja melakukan proses rutin untuk menghapus akun-akun yang sudah tidak aktif.
“Proses ini bertujuan untuk menjaga komunitas Instagram tetap sehat dan autentik. Karena itu, pengguna mungkin melihat perubahan pada jumlah followers,” kata juru bicara Meta kepada JawaPos.com, Jumat (8/5).
Meski begitu, Meta ingin tetap memastikan kepada pengguna bahwa followers aktif pengguna Instagram tetap tak berpengaruh sama sekali. Artinya, mereka tetap ada dan tetap menjadi bagian dari komunitas pengguna.
“Jika ada akun yang sebelumnya di-suspend dan kemudian dipulihkan, akun tersebut akan otomatis kembali terhitung setelah proses verifikasi selesai,” tukasnya.
Sementara itu, aktivitas pembersihan besar-besaran terhadap akun spam dan bot ini dikenal dengan nama bot purge. Hal ini terlihat dari banyaknya pengguna aplikasi yang menyadari jumlah pengikut mereka tiba-tiba menurun.
Mengutip laporan Yahoo! pada 7 Mei 2026, pembersihan ini terjadi setelah Instagram memperluas kebijakan konten orisinal mulai 5 Mei 2026. Platform itu disebut tidak lagi merekomendasikan akun yang mayoritas mengunggah ulang konten milik orang lain.
Selain itu, beredar laporan mengenai penggunaan sistem moderasi berbasis artificial intelligence (AI) baru untuk mendeteksi perilaku tidak autentik dan aktivitas terkoordinasi di platform.
Dampaknya turut dirasakan kreator kecil hingga menengah yang mengandalkan interaksi media sosial untuk membangun audiens. Beberapa pengguna mengaku kehilangan sekitar 2 hingga 5 persen dari total pengikut mereka hanya dalam semalam.
