Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Rabu, 13 Mei 2026 | 20.55 WIB

Teknologi Ubah Wajah Industri Event, Registrasi QR Code hingga Interaksi Digital Jadi Tren Baru

Ilustrasi Antrian tak lagi manual teknologi digital kini makin mempermudah. - Image

Ilustrasi Antrian tak lagi manual teknologi digital kini makin mempermudah.

JawaPos.com - Antrean panjang dan registrasi manual perlahan mulai ditinggalkan dalam industri event modern. Kini, teknologi digital mengubah cara masyarakat menghadiri acara menjadi lebih cepat, praktis, dan interaktif. 

Mulai dari akses masuk berbasis QR code hingga pengalaman digital selama acara, transformasi ini mulai menjadi standar baru dalam penyelenggaraan event di Indonesia.

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam industri penyelenggaraan acara atau event. Jika sebelumnya pengunjung harus menghadapi antrean panjang saat registrasi dan penukaran tiket, kini proses tersebut semakin praktis berkat sistem digital yang terintegrasi.
 
Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai penyelenggara acara mulai mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi sekaligus kenyamanan pengunjung.
 
Pendaftaran peserta, akses masuk venue, hingga penyampaian informasi selama acara kini banyak dilakukan secara digital.
 
Salah satu teknologi yang paling banyak digunakan adalah sistem registrasi berbasis QR code dan RFID. Dengan teknologi tersebut, proses check-in dapat dilakukan hanya dalam hitungan detik sehingga mampu mengurangi antrean di lokasi acara.
 
Tak hanya mempermudah akses masuk, penggunaan teknologi juga membuat pengalaman pengunjung menjadi lebih interaktif.
 
Berbagai acara kini mulai menghadirkan fitur digital seperti photobooth interaktif, permainan berbasis teknologi, hingga sistem pembagian souvenir otomatis.
 
Pendekatan tersebut membuat pengunjung tidak hanya hadir sebagai penonton, tetapi juga ikut terlibat secara aktif selama acara berlangsung. Kondisi ini dinilai mampu meningkatkan pengalaman sekaligus menciptakan kesan lebih mendalam bagi peserta event.
 
Selain meningkatkan kenyamanan pengunjung, integrasi teknologi juga membantu penyelenggara mengelola acara dengan lebih efisien. Informasi dapat disampaikan secara real-time, sementara proses operasional di lapangan menjadi lebih tertata dan minim hambatan teknis.
 
Fenomena transformasi digital di industri event turut mendorong munculnya berbagai perusahaan teknologi yang fokus menyediakan solusi terintegrasi untuk penyelenggaraan acara.
 
Salah satunya adalah Migunesia yang menghadirkan layanan berbasis digital untuk mendukung sistem registrasi dan interaksi pengunjung dalam sebuah event.
 
Chief Executive Officer Migunesia, Budi Irwan Firmansyah mengatakan pengalaman pengunjung kini menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan sebuah acara.
 
“Kesuksesan sebuah event saat ini tidak hanya soal acara berjalan lancar, tetapi juga bagaimana pengunjung mendapatkan pengalaman yang nyaman dan berkesan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (12/5).
 
Seiring perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat terhadap pengalaman event yang praktis diperkirakan akan terus meningkat. Pengunjung kini tak hanya mencari konsep acara yang menarik, tetapi juga kemudahan akses dan pengalaman digital yang terintegrasi.
 
Transformasi ini diyakini akan membentuk standar baru dalam industri event di masa depan. Integrasi sistem digital, kemudahan registrasi, hingga pengalaman interaktif diprediksi menjadi bagian penting dalam setiap penyelenggaraan acara modern.
Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
Open Source Jadi Kunci, Komdigi Dorong Inklusi dan Lompatan Inovasi Digital - Image
Teknologi

Open Source Jadi Kunci, Komdigi Dorong Inklusi dan Lompatan Inovasi Digital

Minggu, 3 Mei 2026 | 21.15 WIB

Konferensi Internasional BINUS–KIIT Bahas Peran Teknologi dalam Tata Kelola dan Keberlanjutan Global - Image
Pendidikan

Konferensi Internasional BINUS–KIIT Bahas Peran Teknologi dalam Tata Kelola dan Keberlanjutan Global

Jumat, 6 Februari 2026 | 23.46 WIB

Terpopuler

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable - Image
1

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

2

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

3

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

4

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

5

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

6

10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!

7

18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat

8

16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi 

9

Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim

10

KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore