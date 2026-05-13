Teknologi Ubah Wajah Industri Event, Registrasi QR Code hingga Interaksi Digital Jadi Tren Baru

JawaPos.com - Antrean panjang dan registrasi manual perlahan mulai ditinggalkan dalam industri event modern. Kini, teknologi digital mengubah cara masyarakat menghadiri acara menjadi lebih cepat, praktis, dan interaktif.

Mulai dari akses masuk berbasis QR code hingga pengalaman digital selama acara, transformasi ini mulai menjadi standar baru dalam penyelenggaraan event di Indonesia.

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam industri penyelenggaraan acara atau event. Jika sebelumnya pengunjung harus menghadapi antrean panjang saat registrasi dan penukaran tiket, kini proses tersebut semakin praktis berkat sistem digital yang terintegrasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai penyelenggara acara mulai mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi sekaligus kenyamanan pengunjung.

Pendaftaran peserta, akses masuk venue, hingga penyampaian informasi selama acara kini banyak dilakukan secara digital.

Salah satu teknologi yang paling banyak digunakan adalah sistem registrasi berbasis QR code dan RFID. Dengan teknologi tersebut, proses check-in dapat dilakukan hanya dalam hitungan detik sehingga mampu mengurangi antrean di lokasi acara.

Tak hanya mempermudah akses masuk, penggunaan teknologi juga membuat pengalaman pengunjung menjadi lebih interaktif.

Berbagai acara kini mulai menghadirkan fitur digital seperti photobooth interaktif, permainan berbasis teknologi, hingga sistem pembagian souvenir otomatis.

Pendekatan tersebut membuat pengunjung tidak hanya hadir sebagai penonton, tetapi juga ikut terlibat secara aktif selama acara berlangsung. Kondisi ini dinilai mampu meningkatkan pengalaman sekaligus menciptakan kesan lebih mendalam bagi peserta event.

Selain meningkatkan kenyamanan pengunjung, integrasi teknologi juga membantu penyelenggara mengelola acara dengan lebih efisien. Informasi dapat disampaikan secara real-time, sementara proses operasional di lapangan menjadi lebih tertata dan minim hambatan teknis.

Fenomena transformasi digital di industri event turut mendorong munculnya berbagai perusahaan teknologi yang fokus menyediakan solusi terintegrasi untuk penyelenggaraan acara.

Salah satunya adalah Migunesia yang menghadirkan layanan berbasis digital untuk mendukung sistem registrasi dan interaksi pengunjung dalam sebuah event.

Chief Executive Officer Migunesia, Budi Irwan Firmansyah mengatakan pengalaman pengunjung kini menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan sebuah acara.

“Kesuksesan sebuah event saat ini tidak hanya soal acara berjalan lancar, tetapi juga bagaimana pengunjung mendapatkan pengalaman yang nyaman dan berkesan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (12/5).

Seiring perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat terhadap pengalaman event yang praktis diperkirakan akan terus meningkat. Pengunjung kini tak hanya mencari konsep acara yang menarik, tetapi juga kemudahan akses dan pengalaman digital yang terintegrasi.

Transformasi ini diyakini akan membentuk standar baru dalam industri event di masa depan. Integrasi sistem digital, kemudahan registrasi, hingga pengalaman interaktif diprediksi menjadi bagian penting dalam setiap penyelenggaraan acara modern.